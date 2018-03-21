Taciz Ettiği Çocukları Birbirleriyle İlişkiye Zorlamış
Ünlü Profesör Anlattı: Tosuncuk'un Hedefi Guinnes Rekorlar Kitabına Girmekti
Abd'de 2 Kişinin Öldüğü Bombalamaların Şüphelisi Öldürüldü
Yıldız Golcüden Galatasaray İtirafı Geldi
Devlet Bahçeli Hakkında Yazılan Kitaba Toplatma Kararı
Diyarbakır'da Nevruz! Polis Kanalizasyonda Bile Bomba Aradı
Atatürk Havalimanında Uzun Kuyruklar Oluştu, Yolcular İsyan Etti
Afrin'de Duygulandıran Diyalog! Komandolarla Karşılaşan Nine: Rabbim Sizden Razı Olsun
Hanımağa Lakaplı Dolandırıcı Emlakçıyı, Polis Parmağından Vurmuş
Beşinci Katta Asılı Kalan Arkadaşını Kurtarmak İsteyen İşçi Düşerek Öldü
İnşaat İşçisi Gibi Şehre Geldi, Pkk Bombacısı Çıktı
Kabil'deki Nevruz Kutlamalarına İntihar Saldırısı: 26 Ölü, 18 Yaralı
Akdağ'dan Çocuk İstismarı Nasıl Önlenecek? Sorusuna Yanıt: Acil Eylem Planı Hazırladık
Dünya Bankasından Türkiye'ye Hibe! Tam 246 Milyon Lira Verecek
Trump'tan 3 Türk Devine Gümrük Duvarı
Şişme Kadın Genelevine Tepkiler Büyüyor, Son Kararı Belediye Verecek
Diyarbakır'da Nevruz Hareketliliği! Polis Kuş Uçurtmuyor
Stoke City Küme Düşerse Galatasaray Ndiaye'yi Kiralayacak
İşte Hsk Kararnamesi İle Görev Yeri Değişen 356 Hakim Ve Savcının Listesi
Nevşin Mengü, Kendisini Kandıran Kardeşine Demediğini Bırakmadı

İnşaat işçisi gibi şehre geldi, PKK bombacısı çıktı

İNŞAAT İŞÇİSİ GİBİ ŞEHRE GELDİ, PKK BOMBACISI ÇIKTI

Mersin'de bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lı ile İstanbul'dan kendisine destek veren suç ortağı yakalandı. Bomba eğitimi alan teröristin Mersin'de bir inşaatta çalıştığı ortaya çıktı.

Tarih : 21 Mart 2018, 13:10
Puan Ver : İnşaat İşçisi Gibi Şehre Geldi, Pkk Bombacısı Çıktı(10/10)6

Mersin'de, bombalı saldırı hazırlığı yapan PKK-KCK üyesi 7 terörist yakalandı.

Terörle Mücadele ile MİT Bölge Başkanlığı, Mersin ve İstanbul'da yaptığı çalışmada bombalı saldırı hazırlığında olan PKK-KCK üyesi terörist grup tespit etti. Kuzey Irak'ta patlayıcı ve hücre yapılanması oluşturma eğitimi alan Denktav kod adlı İdris Değirmenci'nin (26), 1.5 ay önce Mersin'e geldiğini tespit eden ekipler, şüphelinin inşaatlarda ve atölyelerde çalışıp normal vatandaş görüntüsü verdiğini belirledi. Sıradan bir insan profili çizen Değirmenci'nin ve diğer şüphelilerin yakalanması için İstanbul ve Mersin'de operasyon düzenlendi. İdris Değirmenci, kaldığı evde yakalandı. Bu adreste yapılan aramalarda Değirmenci'nin ele geçirilen bilgisayar ve telefonunda, patlayıcı hazırlamak için araştırmalar yaptığı saptandı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Sorgusunda suçunu itiraf eden Değirmenci, bomba eğitimi aldığını ve eylem için kente geldiğini söyledi. Adliye, emniyet, jandarma, kamu kurum ve tesislerde keşif yaptığı belirlenen Değirmenci'nin dikkat çekmemek için eylemde kullanmak üzere düşük model otomobil aradığı öğrenildi. İdris Değirmenci'nin verdiği bilgiler doğrultusunda soruşturmayı genişleten polis ve MİT ekipleri, İstanbul'da yaptıkları operasyonlarda ise, teröristlerin Mersin'de yapmayı hedefledikleri saldırı için drone eğitimi alan Barış Can Seyfi'yi yakaladı. Her iki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden İdris Değirmenci ve Barış Can Seyfi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Mersin ve İstanbul'da yakalanan M.D., E.K., D.D.E., B.Y. ve M.S.K ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İnşaat  İşçisi  Gibi  Şehre  Geldi  Pkk  Bombacısı  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER