İNŞAAT İŞÇİSİ GİBİ ŞEHRE GELDİ, PKK BOMBACISI ÇIKTI
Mersin'de bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lı ile İstanbul'dan kendisine destek veren suç ortağı yakalandı. Bomba eğitimi alan teröristin Mersin'de bir inşaatta çalıştığı ortaya çıktı.
Mersin'de, bombalı saldırı hazırlığı yapan PKK-KCK üyesi 7 terörist yakalandı.
Terörle Mücadele ile MİT Bölge Başkanlığı, Mersin ve İstanbul'da yaptığı çalışmada bombalı saldırı hazırlığında olan PKK-KCK üyesi terörist grup tespit etti. Kuzey Irak'ta patlayıcı ve hücre yapılanması oluşturma eğitimi alan Denktav kod adlı İdris Değirmenci'nin (26), 1.5 ay önce Mersin'e geldiğini tespit eden ekipler, şüphelinin inşaatlarda ve atölyelerde çalışıp normal vatandaş görüntüsü verdiğini belirledi. Sıradan bir insan profili çizen Değirmenci'nin ve diğer şüphelilerin yakalanması için İstanbul ve Mersin'de operasyon düzenlendi. İdris Değirmenci, kaldığı evde yakalandı. Bu adreste yapılan aramalarda Değirmenci'nin ele geçirilen bilgisayar ve telefonunda, patlayıcı hazırlamak için araştırmalar yaptığı saptandı.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Sorgusunda suçunu itiraf eden Değirmenci, bomba eğitimi aldığını ve eylem için kente geldiğini söyledi. Adliye, emniyet, jandarma, kamu kurum ve tesislerde keşif yaptığı belirlenen Değirmenci'nin dikkat çekmemek için eylemde kullanmak üzere düşük model otomobil aradığı öğrenildi. İdris Değirmenci'nin verdiği bilgiler doğrultusunda soruşturmayı genişleten polis ve MİT ekipleri, İstanbul'da yaptıkları operasyonlarda ise, teröristlerin Mersin'de yapmayı hedefledikleri saldırı için drone eğitimi alan Barış Can Seyfi'yi yakaladı. Her iki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden İdris Değirmenci ve Barış Can Seyfi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Mersin ve İstanbul'da yakalanan M.D., E.K., D.D.E., B.Y. ve M.S.K ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kaynak: haberinburada
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