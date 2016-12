2015 yılında seçimler nedeniyle frene basıp sadece 50 proje tanıtan inşaat firmaları yılbaşından bu yana gaza bastı. İlk beş ayda 41 markalı konut projesi özel indirim ve ödeme seçenekleriyle satışa sunuldu. İşte ev fiyatlarının 214 bin lira ile 2 milyon 500 bin lira arasında değiştiği yeni projeler..











1-) Yeni nesil mahalle kurgulandı







Anadolu Grubu'nun iştiraki AND Gayrimenkul Kartal'da ilk konut projesi AND Pastel'i hayata geçirecek. 45 bin metrekarelik arazi üzerinde yükselecek olan AND Pastel projesinde bin 200 konut yer alacak. 250 bin metrekare inşaat alanı bulun projede, 1+1'den 4+1'e kadar farklı büyüklükteki daireler yüzde 1 KDV ile satılacak. “Yeni nesil mahalle” sloganıyla satışa çıkan ve Haziran 2018'de tamamlanacak olan AND Pastel projesinde lansman dönemine özel fiyat ve ödeme planı hazırlandı. Projedeki 1+1 daireler 295 bin liradan, 2+1 daireler 520 bin liradan, 3+1 daireler ise 600 bin liradan, 4+1 daireler ise 750 bin liradan başlayan fiyatlar satılıyor. Yüzde 5 peşinat ile ev sahibi olma şansı sunulan projede 48 ay vade farksız taksit imkanıyla da ev sahibi olmak mümkün.























2-) 220 milyon lirayla caddeye çıktı







DKY İnşaat, yeni markası ‘DKY Cadde' ile İstanbul'un prestijli caddelerine proje geliştirecek. Bu kapsamd Erenköy 86, Suadiye 12 ve Göztepe 05 projelerinin inşaatına başlayan şirket, daireleri peşin veya kredili ödemede 976 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sundu. DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, yeni projelerin de şehrin en işlek caddelerinde yer almaya başlayacağını belirterek şunları söyledi: “İlk cadde projelerini DKY Cadde Erenköy 86'de 33 adet, DKY Cadde Suadiye 12'de 39 adet, DKY Cadde Göztepe 05'de 59 adet bağımsız bölümü 220 milyon lira yatırımla inşa edeceğiz. Erenköy ve Suadiye projelerimiz 2016 sonu, Göztepe projemiz ise 2017 sonu teslim edilecek.”















3-) Ev alana 1 dönüm bahçe veriyor







Gayrimenkul sektörünün iki köklü şirketi Mesa ve Nurol, Büyükçekmece'deki 1 milyon metrekarelik arazide hayata geçirilecek Yeşil Yaka projesini tanıttı. 420 milyon lira yatırım değerine sahip projenin yüzde 85'i yeşil alan olarak ayrılırken ev alan her yatırımcı bin metrekarelik bir bahçeye de sahip olacak. 159 villalık ilk etabı 320 bin metrekarelik alanda inşa edilecek olan projede teslimler Ekim 2017'de yapılacak. Başlangıçta 56 villadan oluşan “koru” bölümü satışa açılan Yeşilyaka'da büyüklükleri 369 ile 379 metrekare arasında olan villalarının fiyatı 2 milyon 510 bin lira ile 2 milyon 936 bin lira arasında değişiyor. Lansman dönemine özel yüzde 5 indirim uygulanan projede, peşin ödemelerde yüzde 15 ilave indirim yapılıyor. Ayrıca 36 ay vade farksız ödeme seçeneği de sunuluyor.



























4-) Şehir parkına komşu







Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun Bakırköy'de hayata geçirdiği yeni projesi Central Park'ta bin 155 konut yer alıyor. Dış cephesini New York mimarisinden esinlenilen proje 73 bin metrekarelik araziye üzerinde yükseliyor. Yüzde 80'ni yeşil alan olan projede 5 adet konut bloğu, 3 adet villa bloğu ve 12 adet teras ev bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak ve tamamlandığında 1 milyon metrekare büyüklüğe ulaşacak İstanbul'un şehir parkına komşu olan Ağaoğlu Central Park, Ataköy Marina'ya, İDO terminallerine, havalimanına birkaç dakika uzaklıkta konumlanıyor. Ortalama metrekare fiyatının 6 bin 800 dolar olduğu projede tüzde 10 peşin ve yüzde 70 banka kredisi kullanımında yüzde 20'lik kısım faizsiz olarak teslimde alınıyor.























5-) İkinci etap indirimle satışta







Torunlar GYO ve KİPTAŞ işbirliğiyle İstanbul Alibeyköy'de hayata geçirilen 5. Levent adlı projenin 900 konutluk ikinci etap satışları başladı. İlk 200 daire Mayıs ayı boyunca geçerli olacak ödeme kampanyasıyla satılıyor. Projede, yüzde 10'luk indirimin geçerli olacağı peşin alımlarda ayrıca yüzde 4'lük ek indirim imkanı sunulacak. Banka kredili ödeme planlarında ise, aylık yüzde 0,80 faiz oranları geçerli olacak. TorunVade seçeneğinde ise yüzde 20 peşinat ile 12 ve 18. aylarda yüzde 10 oranında iki ara ödeme ve geri kalan yüzde 60 için 36 aya vade farksız ödeme seçeneği sunuluyor.



















6-) Ege'yi Ankara'ya taşıdı







Sinpaş GYO, Ankara'daki yeni projesi Ege Vadisi'nde lansman dönemine özel kampanya düzenleniyor. 600 milyon lira yatırımla 27 bin metrekare arazi üzerinde yükselecek olan 887 konutluk projede, isteyenler 10 bin lira peşinat, yüzde 70 ara ödeme ve 40 ay taksitle projeden ev alabilecek. Fiyatların 321 bin lira ile 1 milyon 430 bin lira arasında değişiklik gösterdiği proje Ekim 2018'de teslim edilecek. 60 metre uzunluğunda Türkiye'nin ilk ve en uzun tropik havuzunun yer alacağı projede, parklar, bahçeler, spor alanları, hobi odaları da bulunacak.















7-) Panoramik ödeme seçeneği







Sinpaş Yapı, Marina Ankara projesinin göle bakan cephesinde yükselen Eymir Panorama etabını satışa açtı ve 31 Mayıs'a kadar geçerli olacak kampanya başlattı. Peşin ödemelerde yüzde 15 indirim yapılan projede, peşinat vermeden, 40 ay boyunca 1 ay ödeyip 1 ay ödemeden istenirse yarısını da 18 ay sonra ödeme imkanıyla ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Eymir Panorama'da 1+1 daireler 330 bin lira, 1,5+1 daireler 430 bin lira, 2+1 daireler 464 bin 3,5+1 daireler 823 bin, 4,5+1 daireler 1 milyon 354 bin lira, 7,5+1 daireler ise 2 milyon 395 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.























8-) Evora markası Denizli'de







Teknik Yapı da 1500 konutluk Evora Denizli projesiyle Anadolu'ya adım attı. Emlak Konut GYO'ya ait 115 bin metrekarelik arazi üzerinde hayata geçirilecek “Evora Denizli” iki eğitim, iki ticaret ve altı konut olmak üzere toplam 10 ayrı parselde yükselecek. Bin 500 konutun yer alacağı projede ortalama metrekare fiyatı 2 bin 850 lira olarak belirlenirken lansmana özel peşin alımlarda yüzde 12 indirim yapılıyor. Yüzde 1 peşinatla konut sahibi olunabilen projede, ilk üç yılı sadece faiz ödemesinden oluşan ödeme planı veya 36 ay sıfır faizli ödeme planı da var.























9-) Basın Ekpres'ten sektöre geldi







NG Grubu, İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda yükselecek 500 milyon lira değerindeki projeyle sektöre adım attı. Rezidans, otel ve kongre merkezini bünyesinde barındıran NG Residence iki kuleden oluşacak. 28 katlı kulede 5 yıldızlı otel ve 3 bin 200 kişilik kongre merkezi olacak. 26 katlı kulede ise 276 adet 1+1 ve 2+1 daire seçenekleri bulunacak. 2018 sonbaharda tamamlanacak projede metrekare satış fiyatı 7 bin liradan başlıyor. Projede 36 ay 0 faiz veya 0.99 faiz oranları ile banka kredisi kullanma olanağı bulunuyor.























10-) İnistanbul'ın üçüncü etabı 48 ay vade farksız







İş GYO ile Nef'in Topkapı'da, eski Şişecam fabrikasının bulunduğu 80 dönümlük arsa üzerinde 470 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği İnistanbul projesinin üçüncü etabı “Hayat” satışa çıktı. Daire fiyatlarının 376 bin liradan başladığı projede 48 ay vade farksız ödeme imkanı veya 0.99 faiz oranıyla kredi olanağı sunuluyor.























11-) Panorama Suites







Yapımcı Firma: KLK Yapı Lokasyon: Zekeriyaköy Arsa Büyüklüğü: 5000m2 Ünite Sayısı: 174 Konut Tipleri: 1+1, 2+1, 3+1 Daire Büyüklükleri: 48-80 m2 Teslim Tarihi: Ağustos 2017 Başlangıç Fiyatı: 350 bin lira























12-) Atiye Residence







Yapımcı Firma: HAS–DBN Yatırım Ortaklığı Lokasyon: Kağıthane Arsa Büyüklüğü: 3450m2 Ünite Sayısı: 108 Konut Tipleri: 2+1 Daire Büyüklükleri: 102 m2 Teslim Tarihi: Aralık 2017 Başlangıç Fiyatı: 580 bin lira























13-) Babacan Premium







Yapımcı Firma: Babacan Yapı Lokasyon: Esenyurt Arsa Büyüklüğü: 28500m2 Ünite Sayısı: 1400 Konut Tipleri: 1+0, 1+1, 2+1, 3+1 Daire Büyüklükleri: 50 – 200m2 Teslim Tarihi: Haziran 2018 Başlangıç Fiyatı: 233 bin lira



















14-) Daire Kartal







Yapımcı Firma: Bodur Gayrimenkul Lokasyon: Kartal Arsa Büyüklüğü: 4000m2 Ünite Sayısı: 788 Konut Tipleri: 1+1, 2+1 Daire Büyüklükleri: 61 – 160m2 Teslim Tarihi: Eylül 2017 Başlangıç Fiyatı: 198 bin dolar























15-) Bakırköy City







Yapımcı Firma: Beyaz İnşaat – Göktaşlar Lokasyon: Esenyurt Arsa Büyüklüğü: 9933m2 Ünite Sayısı: 163 Konut Tipleri: 2+1, 3+1, 4+1 Daire Büyüklükleri: 87 – 217m2 Teslim Tarihi: Haziran 2017 Başlangıç Fiyatı: 1 milyon 100 bin lira























16-) Queen Central Park







Yapıma Firma: Sinpaş GYO Lokasyon: Bomonti Arsa Büyüklüğü: 26000m2 Ünite Sayısı: 1080 Konut Tipleri: 1+0,1+1, 2+1,2,5+1,3,5+1 Daire Büyüklükleri: 50 - 100m2 Teslim Tarihi: Eylül 2018 Metrekari Fiyatı: 11 bin lira























17-) Blue Lake







Yapımcı Firma: Metal Yapı Lokasyon: Küçükçekmece Arsa Büyüklüğü: 28500m2 Ünite Sayısı: 788 Konut Tipleri: 1+0, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 Daire Büyüklükleri: 60 – 400m2 Teslim Tarihi: Aralık 2017 Başlangıç Fiyatı: 198 bin dolar