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ınna ankara'yı ısıtacak

INNA ANKARA'YI ISITACAK

Sevilen şarkıcı Inna 27 Mayıs 2016 Cuma akşamı Taurus Avm'den bulunan El Paso'da sahne alacak.

Tarih : 27 Mayıs 2016, 10:39
Puan Ver : Inna Ankara'yı Isıtacak(6/10)3


Dünya Dans müziğine damgasını vuran Romanyalı şarkıcı Inna daha öncede birçok kez Ankara'da konser vermiş ve büyük ilgiyle karşılaşmıştı.



Mania organizasyonu ile Taurus AVM'de bulunan El Paso'da sahne alacak Inna'nın konser kapı açılış saati 20:00.



El Paso Rezervasyon: 0 312 285 22 32








Etiketler: Inna  Ankara    Isıtacak    haber

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