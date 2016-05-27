INNA ANKARA'YI ISITACAK
Sevilen şarkıcı Inna 27 Mayıs 2016 Cuma akşamı Taurus Avm'den bulunan El Paso'da sahne alacak.
Dünya Dans müziğine damgasını vuran Romanyalı şarkıcı Inna daha öncede birçok kez Ankara'da konser vermiş ve büyük ilgiyle karşılaşmıştı.
Mania organizasyonu ile Taurus AVM'de bulunan El Paso'da sahne alacak Inna'nın konser kapı açılış saati 20:00.
El Paso Rezervasyon: 0 312 285 22 32
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