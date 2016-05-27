

Dünya Dans müziğine damgasını vuran Romanyalı şarkıcı Inna daha öncede birçok kez Ankara'da konser vermiş ve büyük ilgiyle karşılaşmıştı.



Mania organizasyonu ile Taurus AVM'de bulunan El Paso'da sahne alacak Inna'nın konser kapı açılış saati 20:00.



El Paso Rezervasyon: 0 312 285 22 32