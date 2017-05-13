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ınjustice 2 mobil platformlar için yayınlandı!

INJUSTİCE 2 MOBİL PLATFORMLAR İÇİN YAYINLANDI!

Bu yılın başlarında belli başlı ülkelerde yayınlanan Injustice 2 global olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu. İşte konu hakkındaki detaylar.

Tarih : 13 Mayıs 2017, 14:17
Puan Ver : Injustice 2 Mobil Platformlar İçin Yayınlandı!(8/10)10


Bu yılın başlarında belli başlı ülkelerde yayınlanan Injustice 2 global olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu. İşte konu hakkındaki detaylar.



Şu aralar oyun dünyasının en merakla beklenilen oyunlarından birisi de hiç şüphesizInjustice 2. NetherRealm Studiostarafından geliştirilen dövüş oyunu 16 Mayıs'ta PC, PlayStation 4ve Xbox Oneiçin yayınlanacak.



Eğer bu zamana kadar elinizde sizi oyalayacak bir oyun yoksa bugün App Store'daki yerini alan Injustice 2'ye mutlaka göz atmanızı öneririz.



Mobil platformlar için NetherRealmtarafından geliştirilen Injustice 2, bu senenin başlarında bazı ülkeler için yayınlanmıştı. Warner Bros.aldığı kararla oyunun tam sürümünü global olarak serbest bıraktı.



Şimdilik yalnızca iOSplatformu için yayınlanan Injustice 2'nin kısa süre sonra Android için de kullanıcıların beğenisine sunulacağı belirtildi.



Tamamen ücretsiz olarak indirebileceğinizInjustice 2ile, DC evrenindeki birçok ikonik karakteri kontrol etme fırsatına erişebilirsiniz.



Mobil platformlar için yayınlananInjustice 2, 16 Mayıs'ta PC, PlayStation 4ve Xbox Oneiçin yayınlanacak olan ana oyunun hikayesinin bir kısmını da içeriyor. Hikayenin devamını merak edenler oyununPCya da konsol versiyonlarını almak zorundalar.



Bu arada dip not olarak belirtelim. Eğer telefonunuzun RAM'i 1GB'tın altındaysa oyunda sık sık donma ve oyundan atma gibi problemlerle karşılaşabilirsiniz. Zira yapımcı ekip, RAMmiktarı 1GB'ın altında olan cihazlar için herhangi bir optimizasyon çalışması yapmış değil.



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