Önümüzdeki Mayıs ayında satışa sunulacak olan Injustice 2, Source Crystals isimli bir sistemle gelecek. Peki bu sistem ne işe yarayacak. İşte detaylar.



Önümüzdeki Mayıs ayında satışa sunulacak olan Injustice 2, Source Crystals isimli bir sistemle gelecek. Peki bu sistem ne işe yarayacak. İşte detaylar.



NetherRealmtarafından geliştirilen Injustice 2, şimdiye kadar yayınlanmış olan tanıtım videolarıyla oyuncuların dikkatini çekmeyi başardı. Zira serinin ilk oyunu da son derece başarılı bir grafiğe sahipti. Gerek hikayesi, gerekse oynanış dinamikleriyle oyunculardan tam not alanInjustice, DCevrenini sevenlerinde favorisi haline gelmişti. Öyle ki oyunun ardından hikayenin devam ettiği bir çizgi roman bile çıkarılmıştı.



NetherRealmoyuncular tarafından hayli sevilen Injustice'ın devam oyununda yine eşsiz bir hikayeyle bizlerin karşısına çıkacak. Dövüş oyunlarının tek düze ilerleyişini kırarak, işin içerisine kusursuz bir hikaye akışı eklemeyi başaran stüdyodan beklentiler bir hayli fazla.



Injustice 2duyurulurken yayınlanan videolar kadar, oyun içerisine eklenecek olan yenilikler de ilgi odağı olmuştu.NetherRealm, Source Crystalisimli bir sistemden bahsetmiş fakat bu sistemin tam olarak ne işe yarayacağını belirtmemişti.



Geçtiğimiz gün yapımcı firmadan yapılan açıklama ile Source Crystalsistemi de detaylandırılmış oldu. Açıklamaya göre, Source Crystaldenilen nesneler sadece gerçek parayla satın alınabilecek. Daha sonra bu objeleri oyundaki bazı envanterleri satın almak için kullanabileceğiz.NetherRealm'in açıklamalarına göre bu envanterler oyunun ilerleyişinde bize herhangi bir avantaj sağlamayacak. Yani işin içerisine sadece görsellik katılmış olacak. Basitçe örneklemek gerekirse, aynıCS:GO'daki silah skinleri gibi düşünebilirsiniz. Gerçek para verip çeşitli skinler satın alıyorsunuz fakat bu skinler size oyun esnasında herhangi bir avantaj sağlamıyor.



Bu arada dip not olarak belirtelim.Injustice 2, PS4veXbox Oneiçin 16 Mayıs'ta raflardaki yerini alacak.



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