372 Hakim Savcı Göreve Döndü
Lg G6 Ne Zaman Satışa Sunulacak?
Otonom Araçlar Üç Yıl Sonra Hayatımızda
The Dwarves İçin Türkçe Dil Desteği Geldi
Youtube, Vr Video Kalitesini Geliştirdi
Telltale Oyunları Nintendo Switch'e Gelebilir
Injustice 2 İçin Source Crystals Sistemi Detaylandırıldı
İphone 8, En Çok Satan İphone Modeli Olacak
Konutta Satış Sezonu Başladı
Çanakkale Şehitleri Bakü De Anıldı
‘Şenol Hocam Size Uefa Kupası Yakışır'
Mesleğiniz Psikolojinizi Etkilemesin!
G20'nin En Dikkat Çeken İsmi O Oldu!
Karlov'un Ölümünün Ardından Suikastçı Adına Hesap Açıldı
Rotterdam'da Yaşananların Hesabı Soruldu
Levent Üzümcü Yine Nefret Kustu
Tsk Düğmeye Bastı! 400 Terörist Çembere Alındı
Torunoğulları: Ajax'ın Çıkmasını İsterdim
Erdoğan: Bu Hesabı Sormazsak Milletimize Mahcup Oluruz
Anne Olmak İsteyen Kadınlar, En Önemli…

ınjustice 2 için source crystals sistemi detaylandırıldı

INJUSTİCE 2 İÇİN SOURCE CRYSTALS SİSTEMİ DETAYLANDIRILDI

Önümüzdeki Mayıs ayında satışa sunulacak olan Injustice 2, Source Crystals isimli bir sistemle gelecek. Peki bu sistem ne işe yarayacak. İşte detaylar.

Tarih : 18 Mart 2017, 10:10
Puan Ver : Injustice 2 İçin Source Crystals Sistemi Detaylandırıldı(6/10)3


Önümüzdeki Mayıs ayında satışa sunulacak olan Injustice 2, Source Crystals isimli bir sistemle gelecek. Peki bu sistem ne işe yarayacak. İşte detaylar.



NetherRealmtarafından geliştirilen Injustice 2, şimdiye kadar yayınlanmış olan tanıtım videolarıyla oyuncuların dikkatini çekmeyi başardı. Zira serinin ilk oyunu da son derece başarılı bir grafiğe sahipti. Gerek hikayesi, gerekse oynanış dinamikleriyle oyunculardan tam not alanInjustice, DCevrenini sevenlerinde favorisi haline gelmişti. Öyle ki oyunun ardından hikayenin devam ettiği bir çizgi roman bile çıkarılmıştı.



NetherRealmoyuncular tarafından hayli sevilen Injustice'ın devam oyununda yine eşsiz bir hikayeyle bizlerin karşısına çıkacak. Dövüş oyunlarının tek düze ilerleyişini kırarak, işin içerisine kusursuz bir hikaye akışı eklemeyi başaran stüdyodan beklentiler bir hayli fazla.



Injustice 2duyurulurken yayınlanan videolar kadar, oyun içerisine eklenecek olan yenilikler de ilgi odağı olmuştu.NetherRealm, Source Crystalisimli bir sistemden bahsetmiş fakat bu sistemin tam olarak ne işe yarayacağını belirtmemişti.



Geçtiğimiz gün yapımcı firmadan yapılan açıklama ile Source Crystalsistemi de detaylandırılmış oldu. Açıklamaya göre, Source Crystaldenilen nesneler sadece gerçek parayla satın alınabilecek. Daha sonra bu objeleri oyundaki bazı envanterleri satın almak için kullanabileceğiz.NetherRealm'in açıklamalarına göre bu envanterler oyunun ilerleyişinde bize herhangi bir avantaj sağlamayacak. Yani işin içerisine sadece görsellik katılmış olacak. Basitçe örneklemek gerekirse, aynıCS:GO'daki silah skinleri gibi düşünebilirsiniz. Gerçek para verip çeşitli skinler satın alıyorsunuz fakat bu skinler size oyun esnasında herhangi bir avantaj sağlamıyor.



Bu arada dip not olarak belirtelim.Injustice 2, PS4veXbox Oneiçin 16 Mayıs'ta raflardaki yerini alacak.



Amazon'un sesli asistanı Alexa, iOS'e geldi!








Etiketler: Injustice  2  İçin  Source  Crystals  Sistemi  Detaylandırıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER