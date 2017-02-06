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Injustice 2 ‘Den Yeni Bilgiler Geldi
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ınjustice 2 ‘den yeni bilgiler geldi

INJUSTİCE 2 ‘DEN YENİ BİLGİLER GELDİ

Injustice 2 ‘nin internet sitesine, oyunda yer alacak karakterlerin bilgileri eklendi. Robin oynanabilir karakter oldu, yenileri yolda

Tarih : 06 Şubat 2017, 09:39
Puan Ver : Injustice 2 ‘Den Yeni Bilgiler Geldi(8/10)10


Injustice 2 ‘nin internet sitesine, oyunda yer alacak karakterlerin bilgileri eklendi. Robin oynanabilir karakter oldu, yenileri yolda



Injustice 2 oyununda bilgileri eklenen karakterler arasından Bane, Poison Ivy ve Brainiac'ın oynanabilir olduğu önceki tanıtım videolarında görülmüştü. Bu liste sayesinde Robin'in de oynanabilir olduğu resmiyete kavuştu.



Injustice2'de ayrıca Batman, Blue Beetle, The Flash, Harley Quinn, Superman, Supergirl, Wonder Woman, Deadshot, Gorilla Grodd, Aquaman ve Atrocitus karakterleri yer alıyor. NetherRealm stüdyosundan Ed Boon, oyunda daha çok karakterin yer alacağını, bunlardan bazılarının tanınmamış olacağını ve DLC yoluyla geleceğini belirtmişti.



DC evrenindeki karakterlerin yer aldığı dövüş oyunu Injustice2, ilk yapım olan Injustice: God Among Us'ın devamı niteliği taşıyor. Oyuncular karakterlerini kişiselleştirebiliyor ve geliştirebiliyor. Yapımda ilk oyunda olduğu gibi sinematik bir hikaye modu bulunuyor. Injustice 2, 16 Mayıs'ta PS4 ve Xbox One için çıkacak.



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