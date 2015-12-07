

Meydana inmek için hazırlandığı sırada iniş takımları açılmayan uçağın pilotu, havalimanı kulesine bilgi vererek iniş takımları olmadan ineceği bilgisini verdi. Bunun üzerine itfaiye ve ambulans ekipleri hazır bekletilirken, BAE 125 Hawker 800A tipi iş jetinin pilotu, uçağı gövde üzerine indirdi







Ekipler, pist başında olası bir tehlike durumu için hazır bekledi. Uçağın pistte durmasından sonra ortaya çıkan küçük çaplı alevler, havalimanı itfaiyesi tarafından söndürülürken, 2 pilot uçağı hızla terk etti. 45 dakika trafiğe kapatılan havalimanı, uçağın pistten çekilmesiyle yeniden iniş-kalkışlara açıldı. İçinde kimlerin olduğu konusunda herhangi bir açıklama yapılmayan özel uçağın iniş anları saniye saniye kamerelara yansıdı.