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iniş takımları açılmayan uçak faciadan döndü

İNİŞ TAKIMLARI AÇILMAYAN UÇAK FACİADAN DÖNDÜ

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Palm Springs şehrinde özel bir uçak iniş takımları açılmadığı için gövdesi üzerine iniş yapmak zorunda kaldı.

Tarih : 07 Aralık 2015, 09:34
Puan Ver : İniş Takımları Açılmayan Uçak Faciadan Döndü(10/10)7


Meydana inmek için hazırlandığı sırada iniş takımları açılmayan uçağın pilotu, havalimanı kulesine bilgi vererek iniş takımları olmadan ineceği bilgisini verdi. Bunun üzerine itfaiye ve ambulans ekipleri hazır bekletilirken, BAE 125 Hawker 800A tipi iş jetinin pilotu, uçağı gövde üzerine indirdi



Ekipler, pist başında olası bir tehlike durumu için hazır bekledi. Uçağın pistte durmasından sonra ortaya çıkan küçük çaplı alevler, havalimanı itfaiyesi tarafından söndürülürken, 2 pilot uçağı hızla terk etti. 45 dakika trafiğe kapatılan havalimanı, uçağın pistten çekilmesiyle yeniden iniş-kalkışlara açıldı. İçinde kimlerin olduğu konusunda herhangi bir açıklama yapılmayan özel uçağın iniş anları saniye saniye kamerelara yansıdı.








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