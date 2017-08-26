Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi

İngiltere'yi Yasa Boğan Kaza: 8 ölü, 4 yaralı!

İNGİLTERE'Yİ YASA BOĞAN KAZA: 8 ÖLÜ, 4 YARALI!

İlgiltere'de meydana gelen kazada sürücülerden birinin alkollü olduğu belirlendi. Feci kazada 8 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Tarih : 26 Ağustos 2017, 18:50
Puan Ver : İngiltere'yi Yasa Boğan Kaza: 8 Ölü, 4 Yaralı!(7/10)3

İngiltere'de haftasonu için yollara dökülen araçlar izdiham yarattı. Yaşanan sıkışıklıkta ünlü posta ve kargo firması FedEx'e ait bir kamyonla bir lojistik firmasına ait başka bir kamyon, içinde çocukların olduğu bir minibüsle çarpıştı.

Kaza sonrası minibüs adeta dümdüz olmuştu. İki kamyonun şoförü de ölüme sebebiyet verecek derecede tehlikeli araç kullanmak suçundan yargılanmak üzere tutuklandı. Şoförlerden birinin alkollü olduğu belirlendi.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan kazada Nottingham bölgesine tatil için gittiği belirlenen minibüsten 8 kişi hayatını kaybetti. Yaralı dört kişi ise tedavi altına alındı.

Görgü tanıkları kazanın korkunç olduğunu ve minibüsten sağ çıkmanın imkansız göründüğünü söylüyor. Çarpışan kamyonlardan birinin minibüsü altına alarak ezdiği belirtiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İngiltere  Yi  Yasa  Boğan  Kaza  8  Ölü  4  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER