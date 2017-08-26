İlgiltere'de meydana gelen kazada sürücülerden birinin alkollü olduğu belirlendi. Feci kazada 8 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

İngiltere'de haftasonu için yollara dökülen araçlar izdiham yarattı. Yaşanan sıkışıklıkta ünlü posta ve kargo firması FedEx'e ait bir kamyonla bir lojistik firmasına ait başka bir kamyon, içinde çocukların olduğu bir minibüsle çarpıştı.

Kaza sonrası minibüs adeta dümdüz olmuştu. İki kamyonun şoförü de ölüme sebebiyet verecek derecede tehlikeli araç kullanmak suçundan yargılanmak üzere tutuklandı. Şoförlerden birinin alkollü olduğu belirlendi.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan kazada Nottingham bölgesine tatil için gittiği belirlenen minibüsten 8 kişi hayatını kaybetti. Yaralı dört kişi ise tedavi altına alındı.

Görgü tanıkları kazanın korkunç olduğunu ve minibüsten sağ çıkmanın imkansız göründüğünü söylüyor. Çarpışan kamyonlardan birinin minibüsü altına alarak ezdiği belirtiliyor.

Kaynak: haberinburada