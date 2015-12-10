İNGİLTERE'YE GİRİŞİ YASAKLANSIN KAMPANYASI
ABD Başkanlık yarışındaki Donald Trump'a yöenlik ngiltere'de 'Trump'ın İngiltere'ye girişi yasaklansın' başlıklı imza kampanyası başlatıldı.
ABD Başkanlık yarışındaki Donald Trump'ın 'Müslümanların Amerika'ya girişi yasaklansın' açıklamasına tepki olarak İngiltere'de 'Trump'ın İngiltere'ye girişi yasaklansın' imza kampanyası başlatıldı.
Hükümetin resmi internet sitesinde açılan imza kampanyasında kısa sürede 300 binden fazla imza toplanarak kampanyanın İngiltere Parlamentosu'nda tartışılabilmesi gündeme geldi. İngiltere Parlamentosu, 100 bini aşan imza kampanyalarını Avam Kamarası'na taşıyarak tartışabiliyor. Başbakanlık ise, Trump'ın İngiltere'ye girmesinin yasaklanması ile ilgili konuşmanın şu anda tamamen bir varsayım olacağını çünkü Trump'ın İngiltere'ye ziyaretiyle ilgili herhangi bir planın olmadığını açıkladı.
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