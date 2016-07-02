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ingiltere'nin yeni 'demir leydi'si başbakanlık yarışında

İNGİLTERE'NİN YENİ 'DEMİR LEYDİ'Sİ BAŞBAKANLIK YARIŞINDA

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti tarafından desteklenen İçişleri Bakanı Theresa May, başbakanlık için adaylığını açıkladı.

Tarih : 02 Temmuz 2016, 12:15
Puan Ver : İngiltere'nin Yeni 'demir Leydi'si Başbakanlık Yarışında(10/10)7


İngiltere'de Başbakan David Cameron'un istifa açıklamasının ardından koltuğu devralmak isteyen adaylar birer birer ortaya çıkmaya başladı. Ancak ilk gün yapılan adaylık açıklamalarında ciddi sürprizler yaşandı.



Euronews'in haberine göre İçişleri Bakanı Theresa May birçoğunun beklediği gibi başbakanlık için aday olduğunu duyurdu. May referandum sırasında da düşük profil izlemeyi tercih etmişti.



İLK SÜRPRİZ ADALET BAKANI'NDAN



Yarışta ilk sürpriz Adalet Bakanı Michael Gove'den geldi. Gove beklenmedik şekilde ortaya çıkarak başbakanlık için adaylığını açıkladı.



Günün ikinci ancak en büyük sürprizi Boris Johnson'dan geldi. Gove'ın en yakın müttefiki ve başbakanlık için aday olması beklenen Johnson yarışa başlamadan havlu attı. Gözü hep yükseklerde olan Johnson, Londra'nın AB'den ayrılması için var gücüyle çalışmıştı.



Boris Johnson “En son istediğim şey hükümete ve Cameron'a karşı gelmekti. Ancak uzun süren baş ağrılarından sonra ayrılma taraftarı olmaktan başka yapabileceğim bir şey olduğunu düşünmüyorum” dedi. Bir dönem Boris Johnson'a destek veren Michael Gove'un yarışa geç de olsa katılması, Shakespeare oyunlarına benzetildi. Zira Gove daha önce başbakanlık planı olduğu iddialarını yalanlamıştı. Ayrıca eski gazeteci olan Gove, ayrılma kampanyasının arkasındaki akıl hocası olarak görülüyordu.








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