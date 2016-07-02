

İngiltere'de Başbakan David Cameron'un istifa açıklamasının ardından koltuğu devralmak isteyen adaylar birer birer ortaya çıkmaya başladı. Ancak ilk gün yapılan adaylık açıklamalarında ciddi sürprizler yaşandı.







Euronews'in haberine göre İçişleri Bakanı Theresa May birçoğunun beklediği gibi başbakanlık için aday olduğunu duyurdu. May referandum sırasında da düşük profil izlemeyi tercih etmişti.







İLK SÜRPRİZ ADALET BAKANI'NDAN







Yarışta ilk sürpriz Adalet Bakanı Michael Gove'den geldi. Gove beklenmedik şekilde ortaya çıkarak başbakanlık için adaylığını açıkladı.







Günün ikinci ancak en büyük sürprizi Boris Johnson'dan geldi. Gove'ın en yakın müttefiki ve başbakanlık için aday olması beklenen Johnson yarışa başlamadan havlu attı. Gözü hep yükseklerde olan Johnson, Londra'nın AB'den ayrılması için var gücüyle çalışmıştı.







Boris Johnson “En son istediğim şey hükümete ve Cameron'a karşı gelmekti. Ancak uzun süren baş ağrılarından sonra ayrılma taraftarı olmaktan başka yapabileceğim bir şey olduğunu düşünmüyorum” dedi. Bir dönem Boris Johnson'a destek veren Michael Gove'un yarışa geç de olsa katılması, Shakespeare oyunlarına benzetildi. Zira Gove daha önce başbakanlık planı olduğu iddialarını yalanlamıştı. Ayrıca eski gazeteci olan Gove, ayrılma kampanyasının arkasındaki akıl hocası olarak görülüyordu.