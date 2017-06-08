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ingiltere'nin seçim sonuçları için 5 farklı senaryo

İNGİLTERE'NİN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN 5 FARKLI SENARYO

İşte İngiltere seçimlerinin 5 farklı senaryosu:

Tarih : 08 Haziran 2017, 11:31
Puan Ver : İngiltere'nin Seçim Sonuçları İçin 5 Farklı Senaryo(10/10)7


İşte İngiltere seçimlerinin 5 farklı senaryosu:



1. 100'den fazla Muhafazakar çoğunluğu



May'in seçimlerde "önümüzdeki beş yıl için tartışılmaz" bir çoğunluk alması durumunda, İngiltere Başbakanı'na seçim kampanyasının cansız olduğu yönünde gelen eleştiriler susturulmuş olacak. 



Warwick Üniversitesi siyaset bilimi profesörü Wyn Grant, "Çoğunluğun böyle olması durumunda parti, 'birtakım yanllışlar yapıldı ancak sonuç, oldukça olumlu oldu' diyebilir" dedi ve "Bu durumda sert bir Brexit çok daha olası" diye konuştu. 



2. 50'den fazla Muhafazakar çoğunluğu



Bu durum, "Theresa May'in takımı" için hayal kırıklığına uğratıcı bir sonuç. Eğer sonuç böyle olursa May, Avrupa Birliği'nden çıkma tartışmalarıyla dolu hassas geçecek iki yıl boyunca liderlik mücadelesinde savunmasız kalacak.  Avrupa Birliği yetkilileri de May'in zayıflığını hissederek bunu onun aleyhinde kullanabilir. 



3. 10'dan az Muhafazakar çoğunluğu



Eğer İngiltere, May'in erken seçim öncesindeki pozisyonundan daha az çoğunluğa sahip olduğu bir sabaha uyanırsa, İngiltere Başbakanı'nın güce sahip olduğu günler sayılı olacak demektir. Böyle bir durumda Brüksel'deki müzakereciler, May'in İngiltere içerisindeki mevkisinden faydalanmaya çalışabilir. 



4. Çoğunluğun olmaması durumu



Bu durum, Muhafazakar Parti hükümetinin yerini almak için partiler arası anlaşma - May'in reddetmeleri için seçmenleri tekrar tekrar uyardığı "kaotik koalisyon" durumu - kapılarını açıyor. 



Eğer çoğunluk olmazsa, gelecek haftadan bir sonraki hafta başlayacak Brexit müzakereleri muhtemelen olmayacak ve ülkenin siyasi sınıfı iki tarafın koalisyon kurma çabalarıyla birlikte gerçekleşen bir iç krizle sarsılacak. 



Piyasalar da böyle bir durumda belirsizlik riskiyle çalkalanabilir. Ayrıca, partiler arasındaki uyumsuzluk, Avrupa Birliği'yle anlaşmaya varılmasını zorlaştıracak.



5. İşçi Partisi çoğunluğu 



Eğer seçimlerin sonucunda sürpriz bir şekilde İşçi Partisi çoğunluğu sağlanırsa, Brexit süreci radikal bir biçimde değişebilir. Corbyn, net olmaktan kaçınmış olsa da referandum sonuçlarını kabul ettiğini söyledi. 



Kısa vadede, görüşmeler ertelenebilir veya Avrupa Birliği yetkilileri, Corbyn'in bir plan oluşturabilmesi için, 2019 Mart'ında gerçekleşecek ayrılığın ertelenmesi konusunda ikna edilebilir.



 



kaynak:bloomberght








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