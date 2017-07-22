İNGİLTERE'NİN GÜNDEMİ BU! KRALİÇE'YE 'DOKUNDU' YER YERİNDEN OYNADI
Kanada Valisi'nin, ülkesinde düzenlenen etkinlikte İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e yardım etmek için kolundan tutması tartışma yarattı. Protokü ihlal eden vali, "Düşmesinden daha önemli değildi" dedi.
Kanada Genel Valisi David Johnston'un, Kanada'nın 150. bağımsızlık yılı kutlamaları vesilesiyle geçtiğimiz çarşamba günü düzenlenen etkinlikte, kraliyet protokolünü ihlal ederek, halı kaplı merdivenden inen Kraliçe 2'nci Elizabeth'e (91) yardım etmek için kolundan tutması, İngiltere'de tartışma yarattı.
ELİZABETH'İN DİRSEĞİNDEN TUTMUŞTU
Kanada Valisi David Johnson, Kanada'nın bağımsızlığının 150. yılını kutlamak için düzenlenen etkinlik sonrasında, Kanada Evi'nin dışındaki kırmızı halı kaplı merdivenlerden inerken Elizabeth'in dirseğinden tutmuştu.
"PROTOKOL, TAKILMASINDAN DAHA ÖNEMLİ DEĞİLDİ"
Johnston, halıda bazı küçük tümsekler olduğunu belirterek "Herhangi bir takılma olmaması için protokolün ihlal edilmesinin uygun olabileceğini düşündüm" dedi.
Kaynak: haberinburada
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