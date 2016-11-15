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ingiltere'nin çok gizli belgesi basına sızdı

İNGİLTERE'NİN ÇOK GİZLİ BELGESİ BASINA SIZDI

İngiltere'de Brexit belgesi basına sızdı. Bilgi notu niteliğindeki belgede, İngiliz hükümetinin, ülkenin AB'den çıkışına ilişkin bir yol haritası olmadığı iddia edildi.

Tarih : 15 Kasım 2016, 15:59
Puan Ver : İngiltere'nin Çok Gizli Belgesi Basına Sızdı(6/10)7


İngiltere'de basına sızan bir belgede, İngiliz  hükümetinin, ülkenin AB'den çıkışına (Brexit) ilişkin bir planı olmadığı öne  sürüldü.



İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Times'ın sızdırdığı, bir  danışmanlık firmasının hazırladığı "Brexit güncellemesi" başlıklı bilgi notu  niteliğindeki belgede, hükümetin Brexit sürecinde önceliklerini belirlemesi için  6 aya daha ihtiyacı olduğu iddia edildi.



Haberde, bilgi notundaki, "Hükümet birimleri Brexit'in hayata  geçirilmesi için kendi projelerini geliştiriyorlar. Şimdiye kadar 500'den fazla  proje hazırlandı. Bu projeler hükümetin kapasitesinin çok dışında. Hükümetin bu  projeleri hızlıca gerçekleştirme kabiliyeti yok." ifadelere yer verildi.



Hükümete tavsiye oluşturması için hazırlanan belgede ayrıca hükümetin  üzerinde çalıştığı söz konusu projelerin hayata geçirilmesinde ek 30 bin devlet  memuruna ihtiyaç duyulacağı öngörüsü vurgulandı.



Belgeye ilişkin açıklamada bulunan İngiltere Ulaşım Bakanı Chris  Grayling, hükümetin Brexit projesini "takım çalışması" olarak tanımladı.  Grayling, Brexit sürecinde, belgede aktarıldığı üzere 30 bin ilave memura ihtiyaç  duyulmayacağını söyleyerek, "30 bin kişinin bu süreçte ne yapacağını bilmiyorum."  dedi.k



 



kaynak:milliyet








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