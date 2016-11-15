

İngiltere'de basına sızan bir belgede, İngiliz hükümetinin, ülkenin AB'den çıkışına (Brexit) ilişkin bir planı olmadığı öne sürüldü.







İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Times'ın sızdırdığı, bir danışmanlık firmasının hazırladığı "Brexit güncellemesi" başlıklı bilgi notu niteliğindeki belgede, hükümetin Brexit sürecinde önceliklerini belirlemesi için 6 aya daha ihtiyacı olduğu iddia edildi.







Haberde, bilgi notundaki, "Hükümet birimleri Brexit'in hayata geçirilmesi için kendi projelerini geliştiriyorlar. Şimdiye kadar 500'den fazla proje hazırlandı. Bu projeler hükümetin kapasitesinin çok dışında. Hükümetin bu projeleri hızlıca gerçekleştirme kabiliyeti yok." ifadelere yer verildi.







Hükümete tavsiye oluşturması için hazırlanan belgede ayrıca hükümetin üzerinde çalıştığı söz konusu projelerin hayata geçirilmesinde ek 30 bin devlet memuruna ihtiyaç duyulacağı öngörüsü vurgulandı.







Belgeye ilişkin açıklamada bulunan İngiltere Ulaşım Bakanı Chris Grayling, hükümetin Brexit projesini "takım çalışması" olarak tanımladı. Grayling, Brexit sürecinde, belgede aktarıldığı üzere 30 bin ilave memura ihtiyaç duyulmayacağını söyleyerek, "30 bin kişinin bu süreçte ne yapacağını bilmiyorum." dedi.k







kaynak:milliyet