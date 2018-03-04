İNGİLTERE'NİN BAŞKENTİ LONDRA'DA PATLAMA!
İngiltere'nin başkenti Londra'da Romford bölgesinde patlama meydana geldi. Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmadı.
BÖLGE GÜVENLİK KORDONU İLE ÇEVRELENDİ
İngiltere'nin başkenti Londra'da Romford bölgesinde patlama meydana geldi. Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, bölge güvenlik kordonuyla çevrelendi. Polis olayın terör saldırısıyla bağlantılı olmadığını açıkladı.
Kaynak: haberinburada
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