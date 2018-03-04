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İNGİLTERE'NİN BAŞKENTİ LONDRA'DA PATLAMA!


İngiltere'nin başkenti Londra'da patlama!
Tarih : 04 Mart 2018, 18:50
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İngiltere'nin başkenti Londra'da Romford bölgesinde patlama meydana geldi. Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmadı.

BÖLGE GÜVENLİK KORDONU İLE ÇEVRELENDİ

İngiltere'nin başkenti Londra'da Romford bölgesinde patlama meydana geldi. Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, bölge güvenlik kordonuyla çevrelendi. Polis olayın terör saldırısıyla bağlantılı olmadığını açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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