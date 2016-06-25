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ingiltere'nin ab'den çıkması premier lig'i de etkiledi

İNGİLTERE'NİN AB'DEN ÇIKMASI PREMİER LİG'İ DE ETKİLEDİ

Birleşik Krallık'ta referandumdan çıkan Avrupa Birliği'nden ayrılık kararı futbolun beşiğinde köklü bir değişime neden olacak. Premier Lig'de oynayan 432 AB vatandaşı futbolcu çalışma iznini kaybedecek ve takımlarından ayrılmak zorunda kalacak

Tarih : 25 Haziran 2016, 09:52
Puan Ver : İngiltere'nin Ab'den Çıkması Premier Lig'i De Etkiledi(7/10)9


Birleşik Krallık'ta yapılan referandumda seçmenlerin yüzde 52'sinin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkma yönünde oy vermesi Ada futbolunu olumsuz etkileyecek.



Bu kararla birlikte İngiltere'de oynayan 432 AB vatandaşı futbolcunun yanı sıra yeni sezon öncesinde yapılacak yen transferlerin akıbeti şimdiden merak konusu oldu. Öyle ki, özellikle Premier Lig'de AB'ye üye ülke futbolcuları Bosman Kuralları çerçevesinde İngiltere'de çalışma iznine gerek duymadan forma giyebiliyor.



AB üyesi olmayan ve ülkesi FIFA sıralamasında ilk 10 içinde yer alan yabancı oyuncular ise son iki yılda milli takımının maçlarında %30 oranında oynadığı takdirde çalışma izni alabilecek. FIFA sıralamasında 11-20 arasındaki ülkelerin futbolcuları milli maçların %45'inde, 21-30 arasındaki ülkelerin futbolcuları %60'ında ve 31-50 arasındaki ülkelerin futbolcuları %70'inde oynamak zorunda.








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