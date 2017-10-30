İNGİLTERELİ EMLAK ŞİRKETİ, AYLIK 82 BİN LİRA MAAŞA ELEMAN ARIYOR
Merkezi İngiltere'de bulunan bir emlak şirketi, aylık 82 bin lira maaşa Dubai ofisinde çalışacak satış danışmanları aradığını açıkladı.
İngiltere merkezli bir emlak şirketi Dubai'deki ofiste çalıştırmak üzere yıllık 200 bin pound (984 bin TL) maaşla yeni elemanlar arıyor.
AYLIK 82 BİN LİRA ALACAK
Seçilen aday, aylık 82 bin TL'ye tekabül eden maaş ile çalışacak ve doğrudan Dubai'ye gönderilecek. Şirket Dubai'de konaklama konusunda da çalışan kişiye yardım edecek.
Merkezi İngiltere'nin Coventry şehrinde olan emlak şirketi, hiçbir mesleki yeterlilik aramadıklarını sadece satış kabileyetine sahip hevesli insanları aradıklarını söyledi.
2 YILLIK İŞ DENEYİMİ ARANIYOR
Şirket Dubai'deki ofisi için büyük bir lansıman planladıklarını açıkladı. 14 Kasım'da açılan ilanda, "Dubai'deki lansmana bağlı olarak ek bürolar açacağız. Dubai'de heyecan verici büyüme planlarımız var. Hedef odaklı bir ortamda en az 2 yıllık iş deneyimi olan satış elemanları arıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: haberinburada
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