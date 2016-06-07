İNGİLTERE'DEN TÜRKİYE'YE SEHAYAT UYARISI
BİR UYARI DA ALMANYA'DAN
Almanya Dışişleri Bakanlığı sayfasında yer alan uyarıda ise, ”İstanbul kent merkezinde 7 Haziran 2016 tarihinde bombalı saldırı meydana geldi. İstanbul'a seyahat edenlere çok dikkatli olmaları önerilir” denildi. İstanbul, Ankara gibi büyük kentlerde dikkatli olunması; kalabalık yerlerden uzak durulması önerildi.
Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı, yazılı açıklamasında vatandaşlarını "İstanbul'un Vezneciler bölgesinde 7 Haziran 2016'da bir patlama gerçekleşti. Vezneciler metro istasyonu ve bölgedeki yollar kapatıldı. Bölgede olmanız dahilinde, yerel güvenlik yetkililerinin uyarılarını dikkate alınız" diye uyardı.
Ülkedeki siyasi gerilim nedeniyle terör saldırılarının olabileceği, Türkiye'nin Güneydoğu kentlerine gidilmemesi tavsiyesi de seyahat uyarısındaki yerini korudu.
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