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ingiltere'den 'türkiye' uyarısı: aşırı dikkatli olun

İNGİLTERE'DEN 'TÜRKİYE' UYARISI: AŞIRI DİKKATLİ OLUN

ABD'nin, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının ardından bu kez de İngiltere, vatandaşlarına dikkatli olmaları yönünde bir uyarı yayınladı.

Tarih : 05 Nisan 2016, 10:14
Puan Ver : İngiltere'den 'türkiye' Uyarısı: Aşırı Dikkatli Olun(6/10)7


İngiltere hükümetinin seyahat uyarıları sayfasında Diyarbakır ile Suriye sınırındaki 10 km boyunca seyahat edilmemesi uyarısında bulunuldu.



İngiliz vatandaşlarına ayrıca Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay, Siirt, Tunceli ve Hakkâri'ye gidilmemesi uyarısında bulunuldu. Diyarbakır'a gidecekler özellikle Sur ilçesi ile ilgili olarak bilgilendirildi.



“AŞIRI DİKKATLİ OLUN”



Uyarıda “Aralarında Kürtlerin, IŞİD'in ve aşırı sol örgütlerin de olduğu terörist gruplar saldırı planlamaya devam etmektedir. Aşırı dikkatli olun” denildi.



Geçtiğimiz günlerde ABD Büyükelçiliği, Türkiye'deki 19 şehirle ilgili vatandaşlarını uyarmıştı. Aralarında İzmir ve Muğla'nın da bulunduğu bu 19 kente gidilmemesini tavsiye eden elçilik, Suriye sınır bölgesinden ve Güneydoğu illerinden özellikle uzak durulmasını istemişti.








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