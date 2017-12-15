İngiltere, kanalizasyonda biriken yağları toplayıp diğer maddelerden ayrıştırarak biyodizele dönüştürüyor. Kanalizasyonda biriken yağ, çamur ve katı maddelerden arıtıldığı bir tesise götürülüyor ve petrol haline getirilerek normal dizelden yüzde 80 daha çevre dostu bir yakıt elde ediliyor. İngiltere'deki bu tesiste yılda 90 milyon litre civarından biyodizel üretiliyor. Bu İngiltere'de 2016 yılında kullanılan toplam biyodizel miktarından büyük bir rakam.

Kaynak: haberinburada