İNGİLTERE'DEN MÜTHİŞ İDDİA: MESUT ÖZİL İLE FENERBAHÇE...
İngiliz basını, Robin van Persie'nin Fenerbahçe'den sezon sonunda ayrılacağını ve Hollandalı yıldızın gidişinin ardından onun için ayrılan bütçenin Mesut Özil'e aktarılacağını iddia etti...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil'in adı bir kez daha Fenerbahçe ile anılmaya başlandı.
Geçtiğimiz yıllarda da Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen yıldız oyuncu için bu seferki iddia Ada basınından geldi. Telegraph'ın haberine göre, bu yaz takımdan ayrılmak isteyen Mesut'a, Fenerbahçe'den teklif geleceği yazıldı. Arsenal menajeri Arsene Wenger'in de Mesut Özil için gelecek teklifleri dinlemeye hazır olduğu vurgulandı. Alexis Sanchez ile beraber yeni sözleşme teklifine 'henüz' olumlu teklif vermeyen Mesut'un, kulübü tarafından gözden çıkarıldığı belirtildi.
kaynak:sabah
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