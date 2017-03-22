

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil'in adı bir kez daha Fenerbahçe ile anılmaya başlandı.







Geçtiğimiz yıllarda da Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen yıldız oyuncu için bu seferki iddia Ada basınından geldi. Telegraph'ın haberine göre, bu yaz takımdan ayrılmak isteyen Mesut'a, Fenerbahçe'den teklif geleceği yazıldı. Arsenal menajeri Arsene Wenger'in de Mesut Özil için gelecek teklifleri dinlemeye hazır olduğu vurgulandı. Alexis Sanchez ile beraber yeni sözleşme teklifine 'henüz' olumlu teklif vermeyen Mesut'un, kulübü tarafından gözden çıkarıldığı belirtildi.







kaynak:sabah