

İngiltere Başbakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Fransa'nın Lens kentinde yarın oynanacak İngiltere-Galler maçının öncesi ve sonrasında güvenliğin sağlanmasına yardımcı olması için İngiliz polisinin bölgeye gönderileceği kaydedildi.







Özellikle kentin tren istasyonu ve maçın oynanacağı alanın civarında devriye gezecek İngiliz polislerin, sorun çıkarması muhtemel kişilerin tespiti için görev yapacağı bilgisi aktarılırken, Lens'a gidecek memurların sayısına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. Fransız yetkililerin talebi üzerine bölgeye gönderilecek kamu düzeninden sorumlu İngiliz memurlara ayrıca Britanya Ulaşım



Polisi biriminin yetkilileri de destek verecek.







Fransa'da ihtiyaç halinde hızlı yardım sağlayabilmeleri için ilave konsolosluk görevlilerinin hazırda bekletildiğini duyuran İngiltere Dışişleri Bakanlığı da maç bileti olmayan taraftarlara Lens'a seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.







B Grubu'nda Lille kentinde bugün Rusya-Slovakya, yarın ise Lens kentinde İngiltere-Galler maçları yapılacak. Fransa'nın kuzeyindeki iki kent arasında 40 kilometre mesafe bulunuyor.







Alkol satan mağazaların cuma gününe kadar açılmaması kararı alan, 300'den fazla barın da çarşamba ve perşembe günleri erken kapanmasını isteyen Fransız yetkililer ise B Grubu maçlarının oynanacağı kentlerde şiddet olayı yaşanmaması için Lille kentinde 4 bin ekstra polis görevlendirdi.