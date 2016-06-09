

İngiltere Maliye Bakanı George Osborne, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmayı talep eden ve Türkiye'nin AB üyesi olmasıyla göçün ARTacağını savunanların savlarını ret ederek, Türkiye'nin AB'ye alınmayacağını söyledi.







Osborne, katıldığı BBC televizyonunun programında, “ben yaşadığım müddetçe Türkiye AB üyesi olmayacaktır” dedi. Britanya'nın AB'den ayrılmasını isteyenler, Türkiye'nin Birliğe alınmasının göçmen sayısının daha da artmasına yol açacağını öne sürüyor ve AB üyeliğinin devam ettirilmesini arzulayan Başbakan David Cameron ve Maliye Bakanı George Osborne'u göçmen akınının kontrolden çıkmasını önleyememekle itham ediyorlar.







23 Haziran'daki AB referandumuyla ilgili kamuoyu araştırmalarına göre AB'den yana olanlarla Birlik'ten çıkılmasını talep edenler başa baş gidiyor.