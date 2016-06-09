O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ingiltere'den art arda türkiye ve ab açıklamaları!

İNGİLTERE'DEN ART ARDA TÜRKİYE VE AB AÇIKLAMALARI!

İngiltere Başbakanı Cameron'dan sonra Maliye Bakanı Osborne da AB karşıtlarını yatıştırmak için Türkiye'nin AB'ye üye olmayacağını söyledi.

Tarih : 09 Haziran 2016, 14:23
Puan Ver : İngiltere'den Art Arda Türkiye Ve Ab Açıklamaları!(9/10)8


İngiltere Maliye Bakanı George Osborne, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmayı talep eden ve Türkiye'nin AB üyesi olmasıyla göçün ARTacağını savunanların savlarını ret ederek, Türkiye'nin AB'ye alınmayacağını söyledi.



Osborne, katıldığı BBC televizyonunun programında, “ben yaşadığım müddetçe Türkiye AB üyesi olmayacaktır” dedi. Britanya'nın AB'den ayrılmasını isteyenler, Türkiye'nin Birliğe alınmasının göçmen sayısının daha da artmasına yol açacağını öne sürüyor ve AB üyeliğinin devam ettirilmesini arzulayan Başbakan David Cameron ve Maliye Bakanı George Osborne'u göçmen akınının kontrolden çıkmasını önleyememekle itham ediyorlar.



23 Haziran'daki AB referandumuyla ilgili kamuoyu araştırmalarına göre AB'den yana olanlarla Birlik'ten çıkılmasını talep edenler başa baş gidiyor.








Etiketler: İngiltere  Den  Art  Arda  Türkiye  Ve  Ab  Açıklamaları    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER