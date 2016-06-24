

Hollanda'da göçmen karşıtı duruşuyla bilinen Wilders, ülkesinin AB üyeliği konusunda referanduma gidilmesi çağrısında bulundu.







Bir açıklama yapan Wilders, "Kendi ülkemizin, paramızın, sınırlarımızın ve göç politikamızın kontrolünde biz olmak istiyoruz" dedi.







Fransa'nın aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) partisi de ülkenin Avrupa Birliği üyeliği konusunda bir referandum çağrısı yaptı.







FN Başkan Yardımcısı Florian Philippot, Twitter üzerinden yayınladığı mesajda, "İnsanların özgürlüğü her zaman sonunda kazanıyor! İngiltere'ye bravo. Şimdi bizim sıramız" dedi.







FN uzun bir süredir Fransa'nın AB'den ayrılması çağrısı yaparken, son seçimlerde de iyi bir performans gösterdi.







BİR ÇAĞRI DA FRANSA'DAN GELDİ







Fransa'nın aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) partisi de ülkenin Avrupa Birliği üyeliği konusunda bir referandum çağrısı yaptı.







FN Başkan Yardımcısı Florian Philippot, Twitter üzerinden yayınladığı mesajda, "İnsanların özgürlüğü her zaman sonunda kazanıyor! İngiltere'ye bravo. Şimdi bizim sıramız" dedi.







FN uzun bir süredir Fransa'nın AB'den ayrılması çağrısı yaparken, son seçimlerde de iyi bir performans gösterdi.