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ingiltere'deki kararın ardından hollanda da referandum çağrısı

İNGİLTERE'DEKİ KARARIN ARDINDAN HOLLANDA DA REFERANDUM ÇAĞRISI

Göçmen karşıtı lider Wilders, İngiltere'nin kararının ardından yaptığı açıklamada, Hollanda'nın AB üyeliği için referanduma gitmesi çağrısında bulundu.

Tarih : 24 Haziran 2016, 09:08
Puan Ver : İngiltere'deki Kararın Ardından Hollanda Da Referandum Çağrısı(5/10)3


Hollanda'nın göçmen karşıtı lideri Geert Wilders, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma kararının ardından kendi ülkelerinin de referanduma gitmesi çağrısında bulundu.



Reuters'ın haberine göre Wilders, "Ülkemizin, paramızın, sınırlarımızın ve göçmen politikamızın bizim sorumluluğumuzda olmasını istiyoruz" şeklinde açıklama yaptı.








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