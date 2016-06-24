İNGİLTERE'DEKİ KARARIN ARDINDAN HOLLANDA DA REFERANDUM ÇAĞRISI
Göçmen karşıtı lider Wilders, İngiltere'nin kararının ardından yaptığı açıklamada, Hollanda'nın AB üyeliği için referanduma gitmesi çağrısında bulundu.
Hollanda'nın göçmen karşıtı lideri Geert Wilders, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma kararının ardından kendi ülkelerinin de referanduma gitmesi çağrısında bulundu.
Reuters'ın haberine göre Wilders, "Ülkemizin, paramızın, sınırlarımızın ve göçmen politikamızın bizim sorumluluğumuzda olmasını istiyoruz" şeklinde açıklama yaptı.
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