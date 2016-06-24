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ingiltere'deki kararın ardından aşırı sağcılar sıraya girdi

İNGİLTERE'DEKİ KARARIN ARDINDAN AŞIRI SAĞCILAR SIRAYA GİRDİ

Birleşik Krallık'ta AB'den ayrılmak isteyenlerin zaferiyle sona eren referandum, Avrupa'daki diğer aşırı sağcılar için umut oldu. Fransa, Hollanda ve İtalya'da yeni referandum çağrıları yükseldi.

Tarih : 24 Haziran 2016, 16:20
Puan Ver : İngiltere'deki Kararın Ardından Aşırı Sağcılar Sıraya Girdi(6/10)6


Birleşik Krallık'ta dün yapılan Avrupa Birliği referandumundan ayrılma kararı çıkması Avrupalı aşırı sağcı liderleri umutlandırdı.



Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) Lideri Marine Le Pen, referandum sonuçlarının resmen açıklamasının ardından ülkesinde de referandum yapılması çağrısında bulundu.



Le Pen, Twitter'daki resmi hesabında "Özgürlüğün zaferi. Tıpkı yıllardır istediğim gibi. Şimdi referandum sırası Fransa'da ve diğer AB ülkelerinde" yorumunu paylaştı.



Yazdığı yorum sadece birkaç saat içinde binlerce kez paylaşılan ve beğenilen Le Pen, profil fotoğrafına da Birleşik Krallık bayrağı koydu.








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