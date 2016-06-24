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İNGİLTERE'DEKİ AB REFERANDUMUNDA ŞAŞIRTAN SONUÇ


İNGİLTERE'DEKİ AB REFERANDUMUNDA ŞAŞIRTAN SONUÇ
Tarih : 24 Haziran 2016, 11:12
Puan Ver : İngiltere'deki Ab Referandumunda Şaşırtan Sonuç(7/10)9


Birleşik Krallık'ta milyonlarca seçmen, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkıp çıkmamasını oylamak için dün sandık başına gitti. Oyların tamamının sayılmasının bittiği referandumda Birleşik Krallık'ın AB'den çıkmasını (Brexit) isteyenlerin zaferi kesinleşti.Birleşik Krallık'taki toplam 382 seçim bölgesinin tamamındaki sandıklar TSİ 09.00 sularında sayıldı. "AB'den Ayrıl" kampının referandum zaferi ise oy sayımının tamamlanmasından yaklaşık bir saat önce kesinleşti.



Resmi olmayan

sonuçlara göre, referandumda AB'den ayrılma (Brexit) yönünde oy kullananların oranı yüzde 51.8. AB'de kalmak yönündeki oyların oranı ise yüzde 48.2.



Referandumda İskoçya (Yüzde 62'ye yüzde 38) ve Kuzey İrlanda (Yüzde 56'ya yüzde 44), AB'de kalma yönünde oy verdi. "AB'de Kal" kampı İngiltere'nin kuzey bölgelerinde ise başarısız oldu. Galler'de de "AB'den Ayrıl" kampı kazandı. Galler seçmeninin yüzde 52.5'i AB'den ayrılma yönünde oy verirken, yüzde 47.5'i "AB'de kalalım" dedi.








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