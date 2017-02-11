

Kentin Hopton Bölgesi'nde sahilde birkaç çanta bulan bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen emniyet birimlerinin yaptıkları incelemede, çantalarda kokain olduğunu tespit ettiği ifade edildi. Araştırmayı genişleten emniyet birimlerinin bugün de kentin Caister Bölgesi'nde yine sahile vuran kokain dolu paketlere ulaştığı kaydedildi.



Çantaların sahile nasıl ulaştığı sorusuna cevap arayan NCA ekiplerinin soruşturmayı Norfolk polisi, sınır gücü emniyeti ve sahil koruma birimleriyle iş birliği halinde sürdürdüğü açıklandı.



Geçen yıl İrlanda'nın batı sahilinde bulunan bir kapsülden de yaklaşık 4 milyon 500 bin sterlin değerinde kokain çıkmıştı. 2008'de de İngiltere'nin güney batı ucundaki Cornwall kentinin sahillerine toplam değeri 7 milyon sterlini bulan bir dizi paket vurmuştu.







kaynak:sabah