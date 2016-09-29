O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ingiltere'de rüşvet dalgası

İNGİLTERE'DE RÜŞVET DALGASI

İngiltere Championship ekiplerinden Queen's Park Rangers ve Barnsley'nin başı rüşvet iddialarıyla dertte. Ekiplerin temsilcileri, İngiltere Futbol Federasyonunun koyduğu transfer yasaklarını delmekle suçlanıyor.

Tarih : 29 Eylül 2016, 12:31
Puan Ver : İngiltere'de Rüşvet Dalgası(0/10)


Queen's Park Rangers'ın menajeri ve eski futbolcu olan Jimmy Floyd Hasselbaink, geçtiğimiz günlerde işine son verilen Sam Allardyce'la aynı sebepten suçlu bulundu.



Hasselbaink'in yaptığı bir görüşmede, FA'ın (İngiltere Futbol Federasyonu) koyduğu transfer kurallarını hiçe sayarak 55 bin pound karşılığında 3. partiler aracılığı ile izin vermeyen transferleri gerçekleştirebileceğinin garantisini verdiği öğrenildi.



Guardian gazetesinin yayınladığı videoda Hollandalı teknik adam, transfer görüşmelerine çağırdığı kişilere "iyi bir şekilde gelin" giyor. Gazete, teknik adamın görüştüğü kişilerin Singapurlu olduğunu öne sürdü.



Kulüp yaptığı açıklamada şimdilik Hasselbaink'e yöneltilen suçlamalardan haberdar olunduğunu ancak Hollandalının işine son verilmediğini belirtti. Yapılan incelemelerden sonra nihai bir karara varılacağının altını çizen QPR'da teknik adam, "Bugün avukatlarım aracı9lığı ile bana karşı yapılan suçlamalara cevap verdim" açıklamasında bulundu.








Etiketler: İngiltere  De  Rüşvet  Dalgası    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER