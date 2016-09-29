

Queen's Park Rangers'ın menajeri ve eski futbolcu olan Jimmy Floyd Hasselbaink, geçtiğimiz günlerde işine son verilen Sam Allardyce'la aynı sebepten suçlu bulundu.







Hasselbaink'in yaptığı bir görüşmede, FA'ın (İngiltere Futbol Federasyonu) koyduğu transfer kurallarını hiçe sayarak 55 bin pound karşılığında 3. partiler aracılığı ile izin vermeyen transferleri gerçekleştirebileceğinin garantisini verdiği öğrenildi.







Guardian gazetesinin yayınladığı videoda Hollandalı teknik adam, transfer görüşmelerine çağırdığı kişilere "iyi bir şekilde gelin" giyor. Gazete, teknik adamın görüştüğü kişilerin Singapurlu olduğunu öne sürdü.







Kulüp yaptığı açıklamada şimdilik Hasselbaink'e yöneltilen suçlamalardan haberdar olunduğunu ancak Hollandalının işine son verilmediğini belirtti. Yapılan incelemelerden sonra nihai bir karara varılacağının altını çizen QPR'da teknik adam, "Bugün avukatlarım aracı9lığı ile bana karşı yapılan suçlamalara cevap verdim" açıklamasında bulundu.