İngiltere'nin Nuneaton bölgesinde polis, bir AVM'yi abluka altına aldı, giriş çıkışlar yasaklandı. AVM içerisindeki bovling salonunda silahlı bir saldırganın içeridekileri rehin aldığı iddia ediliyor.

İngiltere'nin Nuneaton bölgesinde bulunan bir bovling salonunda silahlı bir kişinin içerdekileri rehin aldığı iddia edildi.

VATANDAŞLARIN BÖLGEDEN UZAK DURMASI İSTENDİ

Nuneaton'un bağlı olduğu Warwickshire kenti polisinden yapılan açıklamada, polis memurlarının "Bermuda Park" adlı alışveriş alanındaki bir olayla ilgilendiği belirtilerek, devam eden olay nedeniyle vatandaşların bölgeden uzak durması istendi.AVM'DEKİLERİN DIŞARI ÇIKMALARINA İZİN VERİLMİYOR

Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda ise söz konusu alışveriş alanında bulunan bir bowling salonunda silahlı bir kişinin içerdekileri rehin tuttuğu iddia edildi.

Paylaşımlarda ayrıca bölgeye çok sayıda silahlı polisin geldiği, alandaki sinema, mağazalar ve restoranlarda bulunanların ise dışarıya çıkmasına izin verilmediği öne sürüldü.

Kaynak: haberinburada