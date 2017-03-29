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ingiltere'de piyasalar diken üstünde

İNGİLTERE'DE PİYASALAR DİKEN ÜSTÜNDE

Londra Borsası ve İngiliz sterlini, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecine ilişkin endişelerle değer kaybı yaşıyor.

Tarih : 29 Mart 2017, 15:12
Puan Ver : İngiltere'de Piyasalar Diken Üstünde(10/10)8


İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB'den çıkış sürecini başlatacak olan Lizbon Anlaşması'nın 50'nci maddesinin işletilmesi çerçevesinde Brüksel'e resmi bildirimde bulunulacak mektubu imzalamasının ardından İngiliz sterlini ve Londra Borsası FTSE-100 endeksi değer kayıplarını sürdürdü.



İngiliz sterlini yerel saatle 11.33 itibarıyla ABD doları karşısında yüzde 0,18 değer kaybederek 1,2427 seviyesine geriledi.



 



kaynak:hürriyet








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