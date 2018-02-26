İNGİLTERE'DE PATLAMA! BÖLGEYE ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ
İngiliz polisi, Leicester şehrinin Hinckley Road bölgesinde bir binada büyük çaplı bir patlama olduğunu bildirdi.
Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaynak: haberinburada
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