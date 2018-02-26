Vodafone Park'ta Kıyamet Kopartan Pozisyon!
Aykut Kocaman'dan Maç Sonu Gol İtirafı
Sporu Bırakıp Cinsel İçerikli Film Yıldızı Olan Kayakçı Geri Dönüyor
Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi Çıldırtan Şarkı
Atletico Madrid, Sevilla'yı Darmadağın Etti!
Sahaya Adımını Atar Atmaz Küfür Yağdı
Bu Görüntü Fenerbahçe Taraftarını Çileden Çıkardı
Adana Demirspor - İstanbulspor Maçına Dolu Engeli
Şenol Güneş'ten İddialı Sözler
Hindistan'da Düğün Hediyesi Olarak Gönderilen Paket Patladı: 2 Ölü, 1 Yaralı
Ricardo Quaresma'dan Şenol Güneş'e Büyük Övgü
İngiltere'de Patlama! Bölgeye Çok Sayıda Ambulans Sevk Edildi
Binlerce Polis Adayının Beklediği Sınav Sonuçları Açıklandı
Beşiktaş İkinci Başkanı Çebi'den F.Bahçe Maçı Sonrası Olay Sözler
Usain Bolt Resmen Futbolcu Oldu!
Maç Sonu Aykut Kocaman'a Büyük Tepki: Yapamıyorum De, Git
Atm'den Para Çekecekler Dikkat!
İngiltere Lig Kupası Manchester City'nin!
Gol Geldi, Mehmet Topal'ın Kafası Yarıldı
Standard-Poor's,Türkiye'nin Kredi Notunu...!

İNGİLTERE'DE PATLAMA! BÖLGEYE ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ


İngiltere'de patlama! Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi
Tarih : 26 Şubat 2018, 00:10
Puan Ver : İngiltere'de Patlama! Bölgeye Çok Sayıda Ambulans Sevk Edildi(8/10)4

İngiliz polisi, Leicester şehrinin Hinckley Road bölgesinde bir binada büyük çaplı bir patlama olduğunu bildirdi.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İngiltere  De  Patlama  Bölgeye  Çok  Sayıda  Ambulans  Sevk  Edildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER