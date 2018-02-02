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İngiltere'de Olay Yaratan Gol Sevincine Soruşturma Açıldı
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İngiltere'de Olay Yaratan Gol Sevincine Soruşturma Açıldı

İNGİLTERE'DE OLAY YARATAN GOL SEVİNCİNE SORUŞTURMA AÇILDI

İngiltere Premier Ligde, bazı futbolcuların gol sevinçlerinin, kadınları aşağılayan videolarıyla gündeme gelen cinsel içerikli bir sitenin sembolüne benzemesi Ada'yı ayağa kaldırdı.

Tarih : 02 Şubat 2018, 18:00
Puan Ver : İngiltere'de Olay Yaratan Gol Sevincine Soruşturma Açıldı(6/10)2

İngiltere Premier Lig'de bazı futbolcuların attıkları golden sonra işaret ve baş parmaklarını birleştirip gözlerine götürerek sevinmesi olay yarattı.

WhatsApp, Facebook ve Twitter üzerinden kadınları aşağılan videolarıyla ünlenen bir cinsel içerikli sitenin sembolüne benzeyen bu gol sevinci, İngiltere'yi ayağa kaldırırken konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Son olarak Swansea City forması giyen 27 yaşındaki Sam Clucas, Arsenal maçında attığı golden sonra aynı sevinci yaptı.

"LİGİMİZDE BÖYLE BİR ŞEYİN OLMASINA İZİN VERMEYİZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan İngiltere Futbol Federasyonu yetkilisi, "Bu durumla ilgilenmeye başladık" ifadelerini kullanırken bir Premier Lig sözcüsü, "Ligimizde böyle bir şeyin olmasına izin veremeyiz" dedi.

Öte yandan Swansea City'den yapılan açıklamada, "Sam yaptığı bu hareketin cinsel içerikli bir sitenin sembolüne ait olduğunun farkında değildi. Hiçbir zaman suç işlemek gibi bir niyeti olmadı" denildi.

Southampton'ın yıldızı Charlie Austin ve Jack Stephens da Aralık ayında aynı gol sevincini yapmıştı.

SADECE FUTBOLCULAR DEĞİL

Premier Lig futbolcularının yanı sıra boksör Kell Brook ve snooker efsanesi Jimmy White da sembole benzer şekilde çektirdikleri fotoğraflarıyla gündeme gelen isimler arasında yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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