İngiltere Liginde Arsenal ile Manchester United arasındaki Alexis Sanchez - Henrikh Mkhitaryan takası gerçek oldu.

Premier Lig'de yılın bombası patladı! Arsenal Menajeri Arsene Wenger, Alexis Sanchez'in Manchester United'a transfer olacağını duyurdu. Fransız menajer Wenger, transferde takas olacağı söylenen Henrikh Mkhitaryan'la ilgili olarak yıldız futbolcunun maaş talebiyle ilgili bir sıkıntı olmadığını dile getirdi. Alexis Sanchez-Henrikh Mkhitaryan takasının hafta sonuna kadar gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetti.

HAFTADA 505 BİN STERLİN KAZANACAK

Wenger ayrıca sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil'le ilgili de konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı Mesut'un ocak ayında satılmayacağını açıkladı. İngiliz basınındaki haberlere göre Şilili yıldız futbolcu haftada 505 bin sterlin kazanacak.

Kaynak: haberinburada