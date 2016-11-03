

İngiltere'de mahkeme, Brexit sürecinde 2 yıllık geri sayımın başlaması için meclis oylaması gerektiğine karar verdi.



Karar, İngiliz hükümetinin parlamentodan onay almadan ülkenin AB'den çıkış sürecini resmen başlatacak Lizbon Anlaşmasının 50. maddesini işletmemesi anlamına geliyor.







Perşembe günü açıklama yapan Yargıç John Thomas, "50. Maddenin başlatılması kaçınılmaz olarak iç hukuk düzeninde değişiklikler yapılmasına neden olacak" dedi. Thomas'ın açıklamaları, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Mart ayı sonunda tek taraflı olarak Lizbon anlaşmasının 50. maddesini devreye sokma planına engel olmuş oldu.



Yargıç Lord Thomas kararı açıklarken, "Birleşik Krallık'ın AB'den çıkış sürecini başlatacak 50. maddeyle ilgili hükümetin tek başına karar verme yetkisi yoktur." dedi.



İngiltere Başbakanı Theresa May, AB ile resmi müzakere sürecinin başlaması için parlamentonun onayına ihtiyaç olmadığını belirtmişti. Hükümetin bu tutumu bir yatırımcı tarafından Londra'daki Yüksek Mahkeme'ye taşınmıştı.