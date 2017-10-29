İNGİLTERE'DE MAÇ ESNASINDA SAHA KENARINA İDRARINI YAPAN KALECİ KIRMIZI KART GÖRDÜ
İngiltere 6. liginde oynanan maçta Salford City'nin kalecisi Max Crocombe, maç esnasında saha kenarına idrarını yaptı. Maçın hakemi oyuncuya kırmızı kart gösterdi.
İngiltere altıncı küme ekiplerinden Salford City'nin Bradford Park Avenue ile oynadığı maçta çok ilginç bir olay yaşandı. Salford'un son dakikasına 2-1 önde girdiği maçta, hakemin bir anda kaleci Max Crocombe'ye kırmızı kart göstermesi taraftarları ve diğer futbolcuları şaşırttı. Olayın aslı ise sonradan anlaşıldı.
YARDIMCI HAKEM DURUMU FARK ETTİ
Takımı hücumdayken saha kenarına gelen ve idrar ihtiyacını gideren Yeni Zelandalı kaleci, yardımcı hakemin durumu tespit edip orta hakemi uyarmasıyla birlikte oyundan ihraç edildi.
EN AZ 3 MAÇ CEZA ALMASI BEKLENİYOR
En az üç maç ceza alması beklenen Crocombe, maçın ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada "Çok rahatsız bir durumdaydım ve bir hata yaptım. Amacım kimseye hakaret etmek değildi. Taraftarlardan özür diliyorum." sözlerini kullandı.
Salford'un sahipliğini, Manchester United'ın '92 Sınıfı'ndan Paul Scholes, Ryan Giggs, Nicky Butt, Gary Neville ve Phil Neville gibi isimler yapıyorlar.
Kaynak: haberinburada
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