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İngiltere'de Liverpool ile Everton Yenişemedi: 1-1

İNGİLTERE'DE LİVERPOOL İLE EVERTON YENİŞEMEDİ: 1-1

İngiltere Liginde oynanan Merseyside derbisinde Liverpool ile Everton sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Tarih : 10 Aralık 2017, 22:30
Puan Ver : İngiltere'de Liverpool İle Everton Yenişemedi: 1-1(5/10)1

İngiltere Premier Ligin 16. haftasında Liverpool, Anfield Stadı'nda oynanan Merseyside derbisinde Everton'ı ağırladı.

Liverpool, 42. dakikada son haftaların formda futbolcusu Mohamed Salah'ın golüyle 1-0 öne geçti. Everton, rakibine 77. dakikada Wayne Rooney'nin penaltıdan attığı golle cevap verdi ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Bu sonuçla Liverpool puanını 30 yaptı. Everton ise 19 puana çıktı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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