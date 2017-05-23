İNGİLTERE'DE İKİNCİ BOMBA PANİĞİ
Reuters haber ajansı, başkent Londra'da Victoria otobüs terminalinin bomba tehlkesi nedeniyle tahliye edildiğini duyurdu.
İngiliz polisi, otobüs terminalinde şüpheli bir paketin inceleme altına alındığını duyurdu. Victoria Otobüs Terminali'nin etrafındaki yolların trafiğe kapatıldığı duyuruldu. Otobüs terminali, Kraliyet ailesinin ikamet ettiği Buckingham Sarayı'na yakın konumda.
kaynak:hürriyet
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