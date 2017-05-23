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ingiltere'de ikinci bomba paniği

İNGİLTERE'DE İKİNCİ BOMBA PANİĞİ

Reuters haber ajansı, başkent Londra'da Victoria otobüs terminalinin bomba tehlkesi nedeniyle tahliye edildiğini duyurdu.

Tarih : 23 Mayıs 2017, 10:22
Puan Ver : İngiltere'de İkinci Bomba Paniği(7/10)5


İngiliz polisi, otobüs terminalinde şüpheli bir paketin inceleme altına alındığını duyurdu. Victoria Otobüs Terminali'nin etrafındaki yolların trafiğe kapatıldığı duyuruldu. Otobüs terminali, Kraliyet ailesinin ikamet ettiği Buckingham Sarayı'na yakın konumda.



 



kaynak:hürriyet








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