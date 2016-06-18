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ingiltere'de fanatizm korkusu

İNGİLTERE'DE FANATİZM KORKUSU

İngiltere'de kadın milletvekili Jo Cox'un öldürülmesi ülkede milletvekillerine yönelik ciddi tehditleri gün yüzüne çıkardı.

Tarih : 18 Haziran 2016, 09:43
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İşçi Partisi milletvekili Jo Cox'un uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İngiltere'de milletvekillerinin güvenliğinin artırılması gündeme geldi. Cox'un son 3 aydır tehdit mesajları aldığı ve polisin milletvekilinin güvenliğini sağlamaya dönük bir inceleme başlattığı öne sürüldü. Cox'un ölümünün ardından benzer tehditler alan ve fiziksel saldırı girişimlerine maruz kalan milletvekilleri de seslerini yükseltmeye başladı.



2010 YILINDA BAŞLADI



Muhafazakar milletvekili Bernard Jenkin katıldığı toplantılarda bir süredir kendisini tehlikede hissettiğini belirterek, “Artık seçmen toplantılarına tek başıma katılmıyorum, yanımda mutlaka birini bulunduruyorum” dedi. İngiltere'de bir milletvekiline yönelik son ciddi saldırı 2010'da gerçekleşmişti. İşçi Partili Stephen Timms, Irak savaşıyla ilgili oylamadaki tutumu gerekçesiyle bir kadın tarafından midesinden 2 kez bıçaklanarak yaralanmıştı.








Etiketler: İngiltere  De  Fanatizm  Korkusu    haber

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