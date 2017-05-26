

"YouGov" adlı araştırma şirketinin, Manchester'da yaşanan terör saldırısının ardından İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Times için yaptığı ankete göre, İngiltere Başbakanı Theresa May'in lideri olduğu Muhafazakar Partiye destek yüzde 43'e indi. Ankete göre, savaş karşıtı görüşleriyle bilinen ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn'in İşçi Partisine yönelik destek ise artarak yüzde 38'e ulaştı.







Times gazetesi ankete ilişkin haberinde, Theresa May'in geçen temmuzda partinin liderliğine geçmesinden bu yana iki parti arasındaki farkın ilk defa bu seviyeye indiğini vurguladı.







kaynak:sabah