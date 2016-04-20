Drone'ların yarattığı tehlikeleri engellemek amacıyla önlemler alınması için çalışmalar yapıladursun, drone satın alan meraklıların ilk koştuğu yer olan hava alanlarında uçakların drone'lar ile çarpışma riski giderek artıyor. Bu sırada İngiltere'den gelen bir haber ise korku yarattı.



Drone'ların yarattığı tehlikeleri engellemek amacıyla önlemler alınması için çalışmalar yapıladursun, drone satın alan meraklıların ilk koştuğu yer olan hava alanlarında uçakların drone'lar ile çarpışma riski giderek artıyor. Bu sırada İngiltere'den gelen bir haber ise korku yarattı.



İngiltere'de, Heathrow havalimanına iniş yapmak üzere olan British Airways'e ait 132 yolculu bir uçağın alan üzerinde uçmakta olan bir Drone'a çarptığı anlaşıldı.



Uçaklarına bir drone'un çarptığını fark eden pilotlar herhangi bir sorunla karşılaşmadan inişe devam ettiler ancak bu sırada polise haber vermeyi de ihmal etmediler. İnişten sonra uçak üzerinde yapılan tespitte herhangi bir zarara rastlanmadı ve yeniden uçuş için onay aldı. Uçağa çarpan drone'un küçük ve hafif bir model olduğu, dolayısıyla uçağın gövdesine zarar vermediği düşünülüyor. Ancak drone'un uçağın motoruna girmesi veya daha büyük ve ağır drone'lardan biri olmasın halinde, uçağın ağır risk yaşayacağı da hesaplanıyor.



İçinde GPS sistemi bulunan yeni nesil drone'lar ise GPS sistemi sayesinde hava alanları gibi riskli bölgelerde uçmayacak şekilde programlanarak satılıyor. Ancak yine de bu tür yazılımsal engelleri kırmak ve engelleri kaldırmak mümkün.



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