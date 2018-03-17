İngiltere Premier Ligde Everton, milli futbolcu Cenk Tosun'un attığı gollerle Stoke City'i 2-1 mağlup etti. Cenk bu sonuçla son 3 haftada 4 gol atmış oldu.

İngiltere Premier Ligde 31. hafta maçında Cenk Tosun patlaması yaşandı. Galatasaray'dan transfer olan Badou Ndiaye'nin formasını giydiği Stoke City ile Beşiktaş'tan transfer olan Cenk Tosun'un takımı Everton karşı karşıya geldi. Everton, milli futbolcumuz Cenk Tosun'un golleriyle kazandı.

CENK TOSUN DURDURULAMIYOR!

Everton, 30. dakikada Charlie Adam'ın atılmasının ardından 10 kişi kalan Stoke City karşısında 69. dakikada Cenk Tosun'un golüyle maçta 1-0 öne geçti. Stoke City, 77. dakikada Maxim Choupo-Moting ile durumu 1-1 yaptı. Maçın 84. dakikasında yeniden sahneye çıkan Cenk Tosun attığı golle Everton'a galibiyeti getirdi.

Burnley, Brighton & Hove Albion'ın ardından Stoke City ağlarını da havalandıran milli futbolcu Cenk Tosun, son 3 lig maçında 4 gol atarak oldukça başarılı performansın altına imza attı.

BADOU NDIAYE İLK 11'DE BAŞLADI

Cenk Tosun, Stoke City deplasmanda 11 başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı. Stoke City'de de Badou Ndiaye maça 11'de başladı ve takımında görev yapan isimlerden oldu.

Bu galibiyetin ardından Everton puanını 40'a yükseltirken, kümede kalma hesapları yapan Stoke City 27 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Stoke City, Arsenal'e konuk olacak. Everton, Manchester City'yi ağırlayacak.

Kaynak: haberinburada