İNGİLTERE'DE CENK ŞOV BAŞLADI! MÜTHİŞ ATTI
İngiltere Premier Ligde Everton, Brighton'u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle devam ederken sahneye milli golcümüz Cenk Tosun çıktı.
NEFİS VURDU
Yıldız futbolcu, maçın 76. dakikasında ceza sahası içinde topla buluştu ve sağ ayağıyla şutunu çekti.
Top üst direğe çarpıp ağlarla buluşurken Cenk de böylece Everton forması altındaki ikinci golünü atmış oldu.
MAÇ 2-0 BİTTİ
Öte yandan Everton, mücadeleyi 2-0 kazandı ve ligde 9. sıraya yükseldi.
Kaynak: haberinburada
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