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ingiltere'de burkini yasağına karşı kadın dayanışması

İNGİLTERE'DE BURKİNİ YASAĞINA KARŞI KADIN DAYANIŞMASI

İngiltere'nin Essex kentinde burkini yasağının halk tarafından nasıl algılandığını anlamak için sosyal bir deney yapıldı. Sonuç kadınlar arasındaki dayanışmaya güzel bir örnek oldu

Tarih : 30 Ağustos 2016, 14:54
Puan Ver : İngiltere'de Burkini Yasağına Karşı Kadın Dayanışması(0/10)


Almanya, Avusturya ve İsviçre'de bazı havuzlara “burkini” adı verilen tesettür mayoyla girilmesi yasaklanmış, Fransa'nın birçok belediyesinde getirilen yasak ise tartışmaları beraberinde getirmişti.



Tesettür mayosunun yasak olmadığı İngiltere'de, burkini giyen bir kadına polislerin müdahalesini içeren sosyal deney, ülkede burkini yasağına yaklaşımı ortaya koydu.








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