İngiltere Federasyon Kupasında Leicester City ile Fleetwood arasında oynanan karşılaşmada Iheanacho'nun attığı gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) tarafından verilen ilk gol oldu.

Leicester City'de forma giyen Kelechi Iheanacho, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 3. Tur'unda Fleetwood ile oynanan tekrar maçında tarihe geçti. Deplasmanda 0-0 biten maçın tekrarında sahasında karşılaştığı Fleetwood'u 2-0 yenerek tur atlayan Leicester City'nin Nijeryalı futbolcusu Iheanacho, yaptığı vuruşla hem takımını rahatlattı hem de İngiliz futbolunda Video Yardımcı Hakem (VAR) tarafından verilen ilk golü atmış oldu.

YARDIMCI HAKEM OFSAYT OLDUĞUNA KARAR VERDİ

Karşılaşmanın 43. dakikasında takımını öne geçiren golü de ağlara bırakan Iheanacho, uzun süre 1-0 giden karşılaşmanın 77. dakikasında bir kez daha sahneye çıktı. Riyad Mahrez'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Iheanacho, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak yardımcı hakem, bayrağını kaldırarak pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi. Leicester City futbolcularının yoğun itirazı sonrasında VAR'a başvurmaya karar veren hakem Jonathan Moss, ofsayt kararını iptal ederek golü verdi.

Böylece takımının ve kendisinin ikinci golünü ağlara bırakmış olan Iheanacho, Leicester City'ye turu getirirken tarihe de geçmiş oldu.

GOLÜN VERİLME SÜRESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Fleetwood takımı, resmi Twitter hesabından golün verilme süresine dikkat çekerek "VAR gol… Kararın verilmesi adeta asırlar sürdü! Iheanacho ikinci golünü attı" şeklinde duyurdu.Spor yorumcusu İrlandalı eski futbolcu Kevin Kilbane ise kararın doğru olduğunun altını çizerek tarihi gol ile ilgili şu yorumu yaptı:

"Sonunda gerçekleşti! Pozisyonda ofsayt yok. VAR doğru karar verdi. Yardımcı hakemi de anlamak lazım… Pozisyonu süzmek oldukça zor. Iheanacho çok küçük bir farkla ofsayttan kurtuluyor. İnce bir pozisyon… VAR kararı yardımcı hakemi de kurtardı."

"BU KARARDAN DOLAYI MUTLUYUM"

Pozisyonun kahramanı Iheanacho da maçın ardından yaptığı açıklama "O anda ofsaytta olup olmadığımı tam olarak bilmiyordum. Ancak VAR pozisyonun ofsayt olmadığını gösterdi. Bu karardan dolayı mutluyum" şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada