İNGİLTERE'DE BİR DEVİR KAPANDI
Manchester United'dan eski ekibi Everton'a transfer olan tecrübeli oyuncu Wayne Rooney, İngiltere'e Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Wayne Rooney, Milli Takımı bıraktığını açıkladı.
"ÇOK ZOR BİR KARAR OLDU"
Yıldız oyuncu açıklamasında, Milli Takım Teknik Direktörü Gareth Southgate'in kendisini yeniden milli takıma çağırmasına teşekkür etti ve bir daha forma giymeyeceğini ilettiğini bildirdi. Wayne Rooney, ayrılık açıklamasında "Gerçekten çok zor bir karardı. Ailemle, menajerimle ve yakınlarımla tartışıp bu kararı verdim. İngiltere için oynamak her zaman çok özeldi. Oyuncu veya kaptan, her seçilişim bir ayrıcalıktı. Bana yardımı dokunmuş herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi çekilme zamanı" ifadelerini kullandı.
12 Şubat 2003 tarihinde Avustralya ile oynanan hazırlık maçında ilk kez milli takım formasını giyen Rooney, milli takım finalini ise 11 Kasım 2016 tarihinde görev aldığı İskoçya maçında yaptı. Son milli takım golünü ise 27 Haziran 2016 tarihinde Euro 2016'da İzlanda'ya karşı kaydetmişti. Rooney, İngiltere Milli Takımı forması altında oynadığı 119 maçta 53 gol kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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