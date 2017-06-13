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ingiltere'de bir arabaya binlerce arı üşüştü

İNGİLTERE'DE BİR ARABAYA BİNLERCE ARI ÜŞÜŞTÜ

Aracın sahibi Shirley Taylor, arıların evinin önünde duran Nissan marka aracına yuva yapmaya çalıştığını söylüyor.

Tarih : 13 Haziran 2017, 10:32
Puan Ver : İngiltere'de Bir Arabaya Binlerce Arı Üşüştü(9/10)10


Aracın sahibi Shirley Taylor, arıların evinin önünde duran Nissan marka aracına yuva yapmaya çalıştığını söylüyor.



Beverley Arıcılar Birliği Başkanı Chris Coulson ise Pazar gününden beri arıları araçtan uzaklaştırmaya çalışıyor. Coulson, arıları araca çeken şeyin ne olduğunu çözemediklerini ve onları otomobilden uzaklaştırmanın zaman alabileceğini belirtiyor.



Aracın sahibi Taylor ise aracının başına gelenleri komşusunun sayesinde fark ettiğini söylüyor: "Komşumdan bir mesaj geldi, eve döndüğümde arabama dikkat etmemi yazmıştı.Aracın halini görünce hemen eve koştum ve diğer komşularım gibi kapıları pencereleri kapattım.Tüyler ürperten bir deneyim oldu bizim için. Binlercesi sürekli uçuşuyor ve beni, kızımı ve torunumu soktular. Kabus gibi."



Arıcılar Birliği Başkanı Coulson, genellikle arıların kovanlarındaki nüfus çok arttığında bir koloninin yeni bir yuva bulmak için kovandan ayrıldığını ancak daha önce bu kadar çok sayıda arının bir araca üşüştüğünü hiç görmediğini söylüyor:



"Arılar buldukları her oyuğa girmeyi sever ve otomobillerde bunlardan çok sayıda var. Onların uçmasını sağlamaya çalışıyoruz. Aracın üstündeki kutuda genç arılar ve yumurtalar var, umarım diğer arıları onların ölmemesi için etraflarını sararlar.



 



kaynak:sabah








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