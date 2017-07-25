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İngiltere'de Akılalmaz Namus Cinayeti! Boğazı Ortadan İkiye Ayrılmış Halde Bulundu

İNGİLTERE'DE AKILALMAZ NAMUS CİNAYETİ! BOĞAZI ORTADAN İKİYE AYRILMIŞ HALDE BULUNDU

Londra'da makyaj artisti Hint asıllı Celine Dookhran kaçırılarak tecavüze uğradı ve öldürüldü. Katili mahkemede genç kadını bir Hintli yerine, Müslüman biriyle aşk yaşadığı için öldürdüğünü söyledi.

Tarih : 25 Temmuz 2017, 16:00
Puan Ver : İngiltere'de Akılalmaz Namus Cinayeti! Boğazı Ortadan İkiye Ayrılmış Halde Bulundu(7/10)3

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir buçuk milyon pound değerindeki lüks bir villada polis, 19 yaşındaki makyaj artisti Celine Dookhran'ın cesedini buzdolabında buldu.

BOĞAZI YUKARIDAN AŞAĞIYA DOĞRU BIÇAKLA YARILMIŞ

Olayın bir namus cinayeti olduğunu belirten polis, genç kızın defalarca tecavüze uğradığını ve boğazının yukardan aşağıda doğru bıçakla yarılarak öldürüldüğünü söyledi.

EVDE BOYNU KESİLMİŞ BİR KIZ DAHA BULUNDU

Evde arama yapan polis bir başka genç kız daha buldu. O da Celine gibi tecavüze uğramış ve boynu kesilmişti. Neyse ki genç kız ölmeden kurtarıldı.

CANİ KATİL SAYSIZ SUÇLA TUTUKLANDI

Olayla ilgili Mücahit Arşid isimli 33 yaşındaki adam tecavüz, insan kaçırma, cinayet ve cinayete teşebbüs suçlarından yargılanmak üzere tutuklandı. Aynı zamanda Arşid'in işbirlikçisi 28 yaşındaki Vincent Tappu da insan kaçırma suçundan yargılanacak.

HİNT MÜSLÜMANLARI, SADECE KENDİ IRKLARINDAN OLAN MÜSLÜMANLARLA BİRLİKTE OLABİLİYOR

Korkunç şekilde katledilen 19 yaşındaki Celine Dookhran'ın Arap bir Müslüman ile yaşadığı ilişki ailesi tarafından onay görmüyordu. Çünkü kendileri Hint Müslümanlardı ve sadece kendi ırklarından olan Müslümanlarla birlikte olabilirlerdi.

SOSYAL MEDYADAN MAKYAJ ARTİSTLİĞİ YAPIYORDU

1996 yılında Londra'da dünyaya gelen Dookhran sosyal medya hesabı üzerinden makyaj artistliği yapıyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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