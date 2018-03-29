İNGİLTERE VE RUSYA ARASINDA SUİKAST KRİZİ BÜYÜYOR! 700 ZENGİN RUS MERCEK ALTINA ALINACAK
İngiltere, eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ile kızına yönelik suikast girişimi sonrası yeni bir adım daha atarak, ülkede oturum hakkına sahip 700 zengin Rusya vatandaşını inceleme altına alacak.
İngiltere, eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ile kızına yönelik suikast girişimi sonrası yeni bir adım daha atarak, ülkede oturum hakkına sahip 700 zengin Rusya vatandaşını inceleme altına alacak. İçişleri Bakanı Amber Rudd, Çarşamba günü vekillere yaptığı açıklamayla, bu 700 kişinin, İngiltere'de yerleşme hakkı almalarını sağlayan servetlerini nasıl elde ettiklerinin inceleneceğini söyledi.
23 RUS DİPLOMAT SINIR DIŞI EDİLDİ
Salisbury kentinde 4 Mart günü, gerçekleşen suikast girişimi sonrası, Rusya ve İngiltere arasında büyük bir diplomatik gerilim yaşanıyor. Olayla ilgili Rusya'yı suçlayan İngiltere hükümeti 23 Rus diplomatı sınır dışı etti.
700 RUS DİPLOMATA İNCELEME BAŞLATILACAK
700 Rusya vatandaşı ile ilgili başlatılacak inceleme sonunda ne gibi adımlar atılacağı ise belirsiz. İçişleri Bakanı Rudd, servetini yolsuzluk ve suçla elde edenlerin tespit edilmesi halinde hangi önlemlerin alınacağına ilişkin bir değerlendirme yapmadı.
ÜLKEYE 2 MİLYON STERLİN YATIRIM YAPAN OTURMA HAKKI KAZANIYOR
İngiltere'de geçerli vize politikasına göre, ülkeye 2 milyon sterlin tutarında yatırım yapan kişiler Tier 1 ismi verilen "yatırımcı vizesi" ile oturum hakkı kazanıyor. Bu vize sistemi, 2015 yılında sıkılaştırılmış, yatırımda kullanılan paranın kaynağına ilişkin de incelemeler yürürlüğe konulmuştu. Bu ek önlemler sonrası bu vizeye başvuru sayısının yüzde 86'lık bir azalma gösterdiğini açıkladı. Bakan Rudd, yetkililere, Tier 1 vizesini "son birkaç yılda alan kişileri" inceleme talimatı verdiğini de söyledi.
14 ÖLÜM DAHA MERCEK ALTINDA
İçişleri Bakanı Amber Rudd, parlamentodaki oturum sırasında, olası bir Rusya bağlantısı nedeniyle inceleme altına alınan 14 ölüm hakkında bir gelişme olmadığını ifade etti. Geçmişte yaşanan bu ölümler daha önce şüpheli kategorisinde değerlendirilmiyordu.
Kaynak: haberinburada
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