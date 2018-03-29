İngiltere, eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ile kızına yönelik suikast girişimi sonrası yeni bir adım daha atarak, ülkede oturum hakkına sahip 700 zengin Rusya vatandaşını inceleme altına alacak.

İngiltere, eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ile kızına yönelik suikast girişimi sonrası yeni bir adım daha atarak, ülkede oturum hakkına sahip 700 zengin Rusya vatandaşını inceleme altına alacak. İçişleri Bakanı Amber Rudd, Çarşamba günü vekillere yaptığı açıklamayla, bu 700 kişinin, İngiltere'de yerleşme hakkı almalarını sağlayan servetlerini nasıl elde ettiklerinin inceleneceğini söyledi.

23 RUS DİPLOMAT SINIR DIŞI EDİLDİ

Salisbury kentinde 4 Mart günü, gerçekleşen suikast girişimi sonrası, Rusya ve İngiltere arasında büyük bir diplomatik gerilim yaşanıyor. Olayla ilgili Rusya'yı suçlayan İngiltere hükümeti 23 Rus diplomatı sınır dışı etti.

700 RUS DİPLOMATA İNCELEME BAŞLATILACAK

700 Rusya vatandaşı ile ilgili başlatılacak inceleme sonunda ne gibi adımlar atılacağı ise belirsiz. İçişleri Bakanı Rudd, servetini yolsuzluk ve suçla elde edenlerin tespit edilmesi halinde hangi önlemlerin alınacağına ilişkin bir değerlendirme yapmadı.

ÜLKEYE 2 MİLYON STERLİN YATIRIM YAPAN OTURMA HAKKI KAZANIYOR

İngiltere'de geçerli vize politikasına göre, ülkeye 2 milyon sterlin tutarında yatırım yapan kişiler Tier 1 ismi verilen "yatırımcı vizesi" ile oturum hakkı kazanıyor. Bu vize sistemi, 2015 yılında sıkılaştırılmış, yatırımda kullanılan paranın kaynağına ilişkin de incelemeler yürürlüğe konulmuştu. Bu ek önlemler sonrası bu vizeye başvuru sayısının yüzde 86'lık bir azalma gösterdiğini açıkladı. Bakan Rudd, yetkililere, Tier 1 vizesini "son birkaç yılda alan kişileri" inceleme talimatı verdiğini de söyledi.

14 ÖLÜM DAHA MERCEK ALTINDA

İçişleri Bakanı Amber Rudd, parlamentodaki oturum sırasında, olası bir Rusya bağlantısı nedeniyle inceleme altına alınan 14 ölüm hakkında bir gelişme olmadığını ifade etti. Geçmişte yaşanan bu ölümler daha önce şüpheli kategorisinde değerlendirilmiyordu.

Kaynak: haberinburada