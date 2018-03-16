İNGİLTERE, TÜRK VATANDAŞLARINA VERDİĞİ SÜRESİZ OTURUM İZNİNİ KALDIRDI
İngiltere İçişleri Bakanlığı, Ankara Anlaşması çerçevesinde Türk vatandaşlarına verdiği süresiz oturum hakkını bugün itibari ile kaldırdı. Artık sadece uzatma vizesi verilecek.
SÜRESİZ OTURUM HAKKI KALDIRILDI
İngiltere İçişleri Bakanlığı, Ankara Anlaşması çerçevesinde Türk vatandaşlarına verdiği süresiz oturum hakkını kaldırdı. Ankara Anlaşması başvurusuna göre Türk vatandaşları ilk başvurularında 1 yıl, bu sürenin sonunda ise 3 yıl vize alıyorlar ve 4 yılın tamamlanmasının ardından süresiz oturum hakkına erişiyorlardı. Yeni düzenleme ile bu durum ortadan kalktı.
TÜRK VATANDAŞLARI SADECE UZATMA BAŞVURUSU YAPABİLECEK
İngiltere İçişleri Bakanlığı, süresiz oturum iznini kaldırdığını duyurdu. Artık Türk vatandaşları sadece vize uzatma başvurusu yapabilecek. Her başvuruda 3 senelik oturum izni verilecek. İçişleri Bakanlığı, değişiklik doğrultusunda yeni bir başvuru kategorisi hazırlığı içerisinde olunduğunu da bildirdi.
Kaynak: haberinburada
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