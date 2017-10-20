İngiltere Federasyon Kupası'nda Fleetwood Town ile karşılacak olan Chorley FC, kalecisi maçta oynayamayacağı için sosyal medya hesabından kaleci ilanı verdi.

İngiltere'de Federasyon Kupası 1. turunda Fleetwood Town ile karşılacak olan Chorley FC, BBC'den canlı yayınlanacak ve milyonlarca kişi tarafından izlenmesi beklenen maçta oynaması için bir kaleci ve orta saha oyuncusu arıyor.

TWİTTER HESABINDAN KALECİ İLANI VERİLDİ

Takımın kiralık kalecisi Matt Urwin, bonservisi Chorley'nin rakibi Fleetwood'da olduğu için maçta oynayamayacak ve bu durum karşısında çaresiz kalan Chorley ise canlı yayınlanacak maçta oynaması için bir maçlığına kaleci ve orta saha oyuncusu aradığını Twitter hesabından yayınladığı ilan ile duyurdu!

"BU KADAR BÜYÜTÜLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORDUK"

Konuyla ilgili konuşan Chorley Sportif direktörü Dave Riche:

"Kulübün sahipleri ile otururken, kaleci meselesini ne yapalım diye konuştuk. Daha sonra buna karar verdik. Tweet'i attıktan sonra belki birkaç cesur yürek bize döner diye umduk ancak bir anda viral oldu. Bunu beklemiyorduk."

Kaynak: haberinburada